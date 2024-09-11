Компенсация родным погибших гражданских: как получить помощь
Семьям погибших из-за российской агрессии гражданских предусмотрена финансовая помощь в рамках программы социальной защиты. Так, родные могут получить 300 000 гривен компенсации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Он напомнил, что в Днепропетровском областном совете продолжает действовать эта социальная программа. Лукашук выразил искренние соболезнования родным погибших граждан и поделился механизмом получения выплат.
Материальная помощь одноразовая. Ее выдают через областные советы гражданам, зарегистрированным на их территории.
Член семьи погибшего должен написать заявление на имя главы облгосадминистрации.
Она представляется в управление по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации.
К заявлению подаются следующие документы:
- Справка (из госбанка с указанием реквизитов открытого IBAN-счета заявителей)
- Копии документов, доказывающих родственные связи с погибшим лицом (свидетельство о браке, рождении и т.п.)
- Копия свидетельства о смерти лица, погибшего в результате полученных травм или ранений
- Копия первичного медицинского документа, удостоверяющая причинно-следственную связь смерти с ранением, травм, огневым поражением при обстреле, бомбардировке, минировании и т.д.
- Копия выписки из ЕГДР относительно регистрации места жительства или справки о местах жительства лица (в случае предоставления копий паспорта в форме карты)
- Документ, подтверждающий согласие членов семьи на перевод компенсации на счет законного представителя или уполномоченного лица в соответствии с законодательством
- Копия документа заявителя, удостоверяющего личность гражданина Украины. Если заявление представляет уполномоченное лицо или законный представитель - копии документов, удостоверяющих личность тех членов семьи, от имени которых она подается, а также документ, предоставляющий соответствующие полномочия.
- Копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта.
Важно отметить, что компенсации распределяются равными долями на всех получателей.
К членам семьи погибшего, которым предусмотрено оказание помощи, относятся:
- Мужчина/жена умершего человека
- Его/ее дети
- Его/ее родители
- Несовершеннолетние родные братья/сестры погибшего/погибшей
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