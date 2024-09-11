Компенсация родным погибших гражданских: как получить помощь

Семьям погибших из-за российской агрессии гражданских предусмотрена финансовая помощь в рамках программы социальной защиты. Так, родные могут получить 300 000 гривен компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Важно отметить, что компенсации распределяются равными долями на всех получателей.

Она представляется в управление по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации.

Член семьи погибшего должен написать заявление на имя главы облгосадминистрации.

Материальная помощь одноразовая. Ее выдают через областные советы гражданам, зарегистрированным на их территории.

Он напомнил, что в Днепропетровском областном совете продолжает действовать эта социальная программа. Лукашук выразил искренние соболезнования родным погибших граждан и поделился механизмом получения выплат.

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