На границах ЕС появятся терминалы самообслуживания: к чему готовиться украинцам
Европейский Союз изменяет правила пересечения границы для въезда в страны Шенгенской зоны. Нововведения будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Содержание
- Что именно изменится на границах и когда
- Как будут работать новые правила въезда в ЕС
- Зачем ЕС изменяет правила пересечения границы
Что именно изменится на границах и когда
Согласно информации чиновников:
- безвиз для украинцев не отменяется
- никаких дополнительных сборов не вводится
В то же время меняется подход к проверке документов.
Так, с 10 ноября на границах ЕС заработает новая IT-система EES (Entry/Exit Scheme), которая будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.
"Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза", - уточнили в Кабмине.
Что известно о системе EES (инфографика: kmu.gov.ua)
Украинцам объяснили, что система EES разово зафиксирует биометрические данные гражданина и будет хранить их в течение трех лет.
То есть штампов в паспорте больше не будет, а регистрация будет проходить автоматически - через терминалы самообслуживания.
Что изменится для путешественников (инфографика: kmu.gov.ua)
Как будут работать новые правила въезда в ЕС
Во время первого въезда в ЕС у путешественника будут брать биометрические данные:
- отпечатки пальцев
- фото лица для дальнейшей идентификации
"Если откажетесь от биометрии, вам откажут во въезде", - уточнили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что время прохождения границы может увеличиться примерно на 40 секунд - пока будут собирать личные данные человека.
"Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания", - объяснили украинцам.
Чего ждать украинцам на границе (инфографика: kmu.gov.ua)
Зачем ЕС изменяет правила пересечения границы
Согласно информации украинского правительства, IT-система EES будет введена Европейским Союзом с целью:
- упрощения пересечения границ
- усиления безопасности с помощью биометрических документов
- предотвращения использования поддельных паспортов
- противодействия нелегальной миграции
Зачем нужна система EES (инфографика: kmu.gov.ua)
Пересечение границы с домашними животными
Напомним, ранее мы рассказывали, что Европейский Союз изменил правила пересечения границы с домашними животными. Обнародованные Еврокомиссией важные нововведения должны способствовать повышению биобезопасности и защиты здоровья животных на территории ЕС.
Перед любым путешествием украинцам советуют обязательно проверить требования страны назначения - насчет пересечения границы с животными - на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы (в разделе "Требования к некоммерческому перемещению").
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