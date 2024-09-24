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На границах ЕС появятся терминалы самообслуживания: к чему готовиться украинцам

Вторник 24 сентября 2024 13:54
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На границах ЕС появятся терминалы самообслуживания: к чему готовиться украинцам Паспортный контроль на границе с ЕС получит новый "формат" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Европейский Союз изменяет правила пересечения границы для въезда в страны Шенгенской зоны. Нововведения будут касаться всех неграждан ЕС, включая украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Содержание

Что именно изменится на границах и когда

Согласно информации чиновников:

  • безвиз для украинцев не отменяется
  • никаких дополнительных сборов не вводится

В то же время меняется подход к проверке документов.

Так, с 10 ноября на границах ЕС заработает новая IT-система EES (Entry/Exit Scheme), которая будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.

"Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза", - уточнили в Кабмине.

На границах ЕС появятся терминалы самообслуживания: к чему готовиться украинцам

Что известно о системе EES (инфографика: kmu.gov.ua)

Украинцам объяснили, что система EES разово зафиксирует биометрические данные гражданина и будет хранить их в течение трех лет.

То есть штампов в паспорте больше не будет, а регистрация будет проходить автоматически - через терминалы самообслуживания.

На границах ЕС появятся терминалы самообслуживания: к чему готовиться украинцам

Что изменится для путешественников (инфографика: kmu.gov.ua)

Как будут работать новые правила въезда в ЕС

Во время первого въезда в ЕС у путешественника будут брать биометрические данные:

  • отпечатки пальцев
  • фото лица для дальнейшей идентификации

"Если откажетесь от биометрии, вам откажут во въезде", - уточнили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что время прохождения границы может увеличиться примерно на 40 секунд - пока будут собирать личные данные человека.

"Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания", - объяснили украинцам.

На границах ЕС появятся терминалы самообслуживания: к чему готовиться украинцам

Чего ждать украинцам на границе (инфографика: kmu.gov.ua)

Зачем ЕС изменяет правила пересечения границы

Согласно информации украинского правительства, IT-система EES будет введена Европейским Союзом с целью:

  • упрощения пересечения границ
  • усиления безопасности с помощью биометрических документов
  • предотвращения использования поддельных паспортов
  • противодействия нелегальной миграции

На границах ЕС появятся терминалы самообслуживания: к чему готовиться украинцам

Зачем нужна система EES (инфографика: kmu.gov.ua)

Пересечение границы с домашними животными

Напомним, ранее мы рассказывали, что Европейский Союз изменил правила пересечения границы с домашними животными. Обнародованные Еврокомиссией важные нововведения должны способствовать повышению биобезопасности и защиты здоровья животных на территории ЕС.

Перед любым путешествием украинцам советуют обязательно проверить требования страны назначения - насчет пересечения границы с животными - на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы (в разделе "Требования к некоммерческому перемещению").

Читайте также, почему на границе с Польшей могут быть сложности с пересечением в течение нескольких месяцев.

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