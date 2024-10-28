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Польша ужесточит требования к международным перевозкам с 1 ноября: что изменится

Понедельник 28 октября 2024 21:50
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Польша ужесточит требования к международным перевозкам с 1 ноября: что изменится Иллюстративное фото: Польша ужесточит требования к международным перевозкам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша вводит обязательную электронную регистрацию для иностранных перевозчиков с 1 ноября. Это касается и украинских перевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую таможню.

Как пояснили в таможне, с 1 ноября перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои перевозки в системе электронного надзора за транспортом до пересечения польской границы. Это нужно будет сделать независимо от типа перевозимого груза.

Теперь водитель обязан постоянно иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT или заменяемый документ.

Нововведения касаются и компаний из стран, не входящих в ЕС, Швейцарию и Европейскую ассоциацию свободной торговли. Они также должны обеспечить постоянную передачу геолокационных данных транспортного средства.

Согласно документу – грузовик должен иметь локатор или внешнюю систему локализации, а водитель обязан включать локатор перед началом перевозки.

В случае нарушений предусмотрены штрафы и водителям, и перевозчикам.

Для водителей:

  • 1500 злотых (15 000 грн.) за отсутствие регистрационного номера, 2000 злотых (20 000 грн.) за выключенный локатор или отказ в проверке геолокационных данных.

Для перевозчиков:

  • 12 000 злотых (120 000 грн) за перевозку без регистрации или по недостоверным данным, 10 000 злотых (100 000 грн) за отсутствие геолокационных данных или локатора.

Ранее РБК-Украина писала о том, что в нескольких пунктах пересечения границы с Польшей были очереди.

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