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ЕС изменил правила пересечения границы с домашними животными: что нужно знать

Украина, Киев, Среда 18 сентября 2024 15:19
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ЕС изменил правила пересечения границы с домашними животными: что нужно знать Фото: Въезд в ЕС с животными (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Евросоюзе объявили о новых правилах ввоза домашних животных, в частности кошек, собак и хорьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую Комиссию .

Какие нововведения подготовили в Евросоюзе

Отныне владельцы домашних животных должны провести тестирование на наличие антител к бешенству, что является обязательным условием для пересечения границы с ЕС. Тестирование должно проводиться в аккредитованной лаборатории ЕС не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 90 дней до планируемого пересечения границы.

Также для ввоза животных необходимо предъявить ветеринарный паспорт, соответствующий стандартам ЕС, и подтверждение наличия микрочипа или татуировки для идентификации животного. Эти нововведения должны способствовать повышению биобезопасности и защиты здоровья животных на территории Евросоюза.

Что нужно знать о пересечении границы с животными

Перед путешествием обязательно проверьте требования страны назначения на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".

Обратитесь к ветеринарному врачу для чипования, вакцинации от бешенства (минимальный возраст животного – 12 недель) и оформления ветеринарно-санитарного паспорта в государственной ветеринарной клинике.

Через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 90 дней до путешествия необходимо провести забор крови для тестирования на титр антирабических антител. Образец направляется в аккредитованную лабораторию для анализа.

Перед отъездом посетите ветеринара для обработки животного от паразитов, если это требуется по требованиям страны назначения, и получите ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной клинике.

Оформите международный ветеринарный сертификат. Для железнодорожных путешествий обращайтесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы, для автомобильного транспорта – в территориальные органы или государственного ветеринарного инспектора на пунктах пропуска.

РБК-Украина ранее рассказывало, что этой осенью в Украине официально начнется кампания по регистрации домашних животных. Владельцы собак, кошек и хорьков смогут зарегистрировать своих любимцев в Едином государственном реестре во время визита к ветеринарному врачу. Список ветеринарных учреждений, участвующих в этом проекте, будет доступен на официальном сайте pet.gov.ua.

Также мы рассказывали, какие документы нужно иметь украинцам, которые решили уехать за границу с домашними животными.

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