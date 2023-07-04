Смена тренда: украинцы впервые с лета прошлого года начали продавать валюту банкам

Таким образом, в июне украинцы впервые с июля 2022 года больше продали валюты больше, чем купили.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 8,457 млрд долларов и купили на 10,347 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,890 млрд долларов.

Смена тренда

Данные показывают, что украинцы продолжают снимать безналичную валюту в банках (194,2 млн долларов в июне). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в июне на наличном рынке курс упал до 37,30 гривен, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.

Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.

По данным НБУ, депозиты стали частью комплекса мер НБУ для поддержания курсовой устойчивости, в том числе за счет стабилизации ситуации на наличном валютном рынке.

Они положительно сказались на уменьшении спроса, состоянии рынка, увеличив его устойчивость, а также поспособствовали существенному улучшению курсовых ожиданий.