Смена топ-менеджмента или полная перезагрузка: что ждет НАБУ после "сливов"

Кризис в НАБУ может разрешиться двумя путями – либо Бюро переживет полную перезагрузку, либо частичную смену менеджмента. Но, похоже, как для ОП, так и для западных партнеров второй вариант выгоднее и дешевле.

"Сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Внимание будет сильное, это одно из направлений, которое ведет Запад. Будет ли смена менеджмента – просто отстранение Гизо (Гизо Углава - заместитель главы НАБУ) и всех это устроит, или Запад захочет перезагрузки руководства и будут искать для этого механизмы, – пока не готов сказать. Пока все выглядит так, что они готовы обновить уровень заместителей, но вопрос в том, согласится ли украинская сторона", – отмечает собеседник РБК-Украина.

Сегодняшнюю ситуацию в Бюро собеседники РБК-Украина описывают как так называемую "вилку" для главы ведомства Семена Кривоноса. Он может избрать независимую позицию и не идти на контакт с Офисом президента, который стремится контролировать Бюро, либо закончить существующий диалог. А может позволить власти влять контроль над НАБУ и пытаться строить параллельный диалог с западными партнерами.

При этом, вряд ли в ближайшем будущем Бюро получит то, на что обращало внимание властей долгое время – отдельную линию "прослушки" и экспертное учреждение, которое необходимо НАБУ для анализа действий подозреваемых, если они имели отношение к банкам. Пока что Бюро в этом плане зависит от экспертизы, которая есть в других правоохранительных органах, в частности, в СБУ. Пока в Бюро кризис, власти будут говорить, что их требования несвоевременны, утверждает собеседник РБК-Украина в парламентской фракции "Слуга народа".

"Я думаю, что сначала НАБУ должно решить внутренние вопросы по утечкам информации, четко отреагировать на это по меньшей мере увольнениями, соответствующими организационными изменениями НАБУ – от изменения внутренней структуры до переаттестации сотрудников подразделений, которые, вероятно, не справились, и только тогда мы можем говорить о предоставлении НАБУ полномочий, таких как экспертное учреждение", – отметил собеседник в "Слуге народа".