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Зміна топ-менеджменту або повне перезавантаження: що чекає НАБУ після "зливів"

Вивіска на будівлі НАБУ (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

Криза в Національному антикорупційному бюро, про яку стало відомо після "зливів" деталей кримінальних розслідувань їхнім же фігурантам, може завершитися за двома сценаріями.

Криза в НАБУ може вирішитись двома шляхами – або Бюро переживе повне перезавантаження, або часткову зміну менеджменту. Але, схоже, як для ОП, так і для західних партнерів другий варіант вигідніший і дешевший.

"Зараз складно сказати, як розвиватиметься ситуація. Увага буде сильна, це один із напрямків, який веде Захід. Чи буде зміна менеджменту – просто усунення Гізо (Гізо Углава - заступник голови НАБУ) і всіх це влаштує, чи Захід захоче перезавантаження керівництва та шукатимуть для цього механізми, – поки що не готовий сказати. Поки що все виглядає так, що вони готові оновити рівень заступників, але питання в тому, чи погодиться українська сторона", – зазначає співрозмовник РБК-Україна.

Сьогоднішню ситуацію в Бюро співрозмовники РБК-Україна описують як так звану "вилку" глави відомства Семена Кривоноса. Він може обрати незалежну позицію і не йти на контакт із Офісом президента, який прагне контролювати Бюро, або вже існуючий закінчити діалог. А може дозволити владі контролювати НАБУ і намагатися будувати паралельний діалог із західними партнерами.

При цьому навряд чи в найближчому майбутньому Бюро отримає те, на що звертало увагу влади довгий час – окрему лінію "прослуховування" та експертну установу, яка потрібна НАБУ для аналізу дій підозрюваних, якщо вони мали відношення до банків. Поки що Бюро в цьому плані залежить від експертизи, яка є в інших правоохоронних органах, зокрема СБУ. Поки в Бюро криза, влада говоритиме, що їх вимоги несвоєчасні, стверджує співрозмовник РБК-Україна у парламентській фракції "Слуга народу".

"Я думаю, що спочатку НАБУ має вирішити внутрішні питання щодо витоків інформації, чітко відреагувати на це щонайменше звільненнями, що відповідають організаційними змінами НАБУ - від зміни внутрішньої структури до переатестації співробітників підрозділів, які, ймовірно, не впоралися, і лише тоді ми можемо говорити про надання НАБУ повноважень, таких як експертна установа", – зазначив співрозмовник у "Слузі народу".

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, українські ЗМІ повідомили про обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко. У мережі заявляли, що співробітники НАБУ проводять обшуки у Тимошенко "в рамках справи про злив інформації в НАБУ".

Тимошенко підтвердив обшуки, але не вказав, у рамках якої справи вони відбуваються.

За даними джерел РБК-Україна, слідчі дії проходили в рамках "справи про зливи НАБУ". Воно пов'язане із витоком інформації з Національного антикорупційного бюро фігурантам кримінальної справи про можливе розкрадання коштів у рамках "Великого будівництва".

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