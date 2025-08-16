ua en ru
Изменение тарифов на распределение регулятором необходимо для стабильности энергосистемы, - эксперт

Суббота 16 августа 2025 19:51
Изменение тарифов на распределение регулятором необходимо для стабильности энергосистемы, - эксперт Фото: изменение тарифов на распределение регулятором необходимо для стабильности энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Регулятор готовится к пересмотру тарифов для операторов систем распределения (ОСР), которые сталкиваются с падением выручки из-за сокращения объемов потребления электроэнергии и одновременным ростом расходов на восстановление сетей после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Эти компании сталкиваются с той же проблемой, что и многие другие - падение выручки из-за сокращения объемов потребления электроэнергии. Но расходы не падают пропорционально выручке, а в нынешних условиях, скорее наоборот - растут: многие из ОСРов вынуждены проводить ремонты после прилетов вражеских шахедов, которые в последние месяцы начали бить именно по этому звену энергосистемы. Поэтому расходы выросли, а тарифная выручка сократилась", - пояснил эксперт.

По его словам, пересмотр тарифов для ОСРов не повлияет на население, а лишь частично изменит составляющую тарифа для коммерческих потребителей на 9-17% в зависимости от класса напряжения.

"Плата за распределение лишь часть конечной цены электроэнергии, а значит и влияние такого решения будет меньше и будет отличаться в зависимости от региона, ведь тарифы на распределение разные у всех региональных компаний", - отметил Прокип.

Он также отметил невозможность использовать энергетику как донора для бизнеса: "Понимаю горечь коммерческих потребителей, но энергетика не может быть донором бизнеса, потому что сама утопает в долгах".

Прокип добавил, что поддержка отдельных производств или отраслей должна осуществляться в рамках промышленной политики и обоснованного финансирования, а не через дополнительные обязательства для энергетических компаний.

"Именно грамотная промышленная политика страны сможет помочь развиваться и энергетике и промышленности, потому что обе сегодня в крайне сложном положении", - подчеркнул эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко назвал изменение тарифов для операторов систем распределения (ОСР) с учетом инфляционного показателя обоснованным шагом в нынешних условиях.

