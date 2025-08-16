ua en ru
Зміна тарифів на розподіл регулятором необхідна для стабільності енергосистеми, - експерт

Субота 16 серпня 2025 19:51
Зміна тарифів на розподіл регулятором необхідна для стабільності енергосистеми, - експерт Фото: зміна тарифів на розподіл регулятором необхідна для стабільності енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Регулятор готується до перегляду тарифів для операторів систем розподілу (ОСР), які стикаються з падінням виручки через скорочення обсягів споживання електроенергії та одночасним ростом витрат на відновлення мереж після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Ці компанії стикаються з тією ж проблемою, що і багато інших - падіння виручки через скорочення обсягів споживання електроенергії. Але витрати не падають пропорційно виручці, а в нинішніх умовах, радше навпаки - ростуть: багато із ОСРів змушені проводити ремонти після прильотів ворожих шахедів, які в останні місяці почали бити саме по цій ланці енергосистеми. А відтак видатки виросли, а тарифна виручка скоротилась", - пояснив експерт.

За його словами, перегляд тарифів для ОСРів не вплине на населення, а лише частково змінить складову тарифу для комерційних споживачів на 9–17% залежно від класу напруги.

"Плата за розподіл лише частина кінцевої ціни електроенергії, а отже і вплив такого рішення буде меншим і різнитиметься залежно від регіону, адже тарифи на розподіл різні у всіх регіональних компаній", - зазначив Прокіп.

Він також наголосив на неможливості використовувати енергетику як донора для бізнесу: "Розумію гіркоту комерційних споживачів, але енергетика не може бути донором бізнесу, бо сама потопає в боргах".

Прокіп додав, що підтримка окремих виробництв чи галузей має здійснюватися в рамках промислової політики та обґрунтованого фінансування, а не через додаткові зобов’язання для енергетичних компаній.

"Саме грамотна промислова політика країни зможе допомогти розвиватись і енергетиці і промисловості, бо обидві сьогодні у вкрай складному становищі", - підкреслив експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав зміну тарифів для операторів систем розподілу (ОСР) з урахуванням інфляційного показника обґрунтованим кроком у нинішніх умовах.

