Смена тарифов на распределение позволит облэнерго направить ресурсы на расчеты с "Укрэнерго", - член правления

"Мы полностью поддерживаем это решение. Оно несколько отложено во времени. Оно является частью решения. Потому что не все ОСРы, самые большие наши должники вошли в этот список. Я понимаю, будет следующим этапом решения о других ОСРах относительно учета предыдущих периодов", - отметил он.

По словам Юрика, принятое решение позволит ОСРам направить ресурсы, прежде всего, на расчеты с НЭК "Укрэнерго".

"Мы приветствуем позицию ОСР по приоритету направления на расчеты с нами", - подчеркнул он.

При этом полученные средства будут оставаться на энергорынке и будут направлены на поддержку производителей.

"Очевидно, мы эти ресурсы не будем держать. Это не для НЭК "Укрэнерго". Мы будем их давать другим участникам рынка для того, чтобы наполнять ликвидностью, в том числе генерацию, учитывая последние законодательные изменения", - подчеркнул Юрик.

Напомним, задолженность ОСРов перед НЭК "Укрэнерго" достигает 20 миллиардов гривен. По словам отраслевых экспертов, проблема долгов на энергорынке обострилась из-за падения потребления, разрушения энергетической инфраструктуры и роста инфляционных расходов.