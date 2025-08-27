ua en ru
Пересмотр тарифов на распределение - это возврат средств облэнерго за ущерб 2021-23 годов, - нардеп

Среда 27 августа 2025 13:10
Пересмотр тарифов на распределение - это возврат средств облэнерго за ущерб 2021-23 годов, - нардеп Фото: нардеп рассказала, что даст пересмотр тарифов на электроенергию (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Пересмотр тарифов на распределение электроэнергии является вынужденным, но необходимым решением для стабилизации финансового состояния рынка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Виктории Гриб.

"Я понимаю, что это болезненное решение, но к большому сожалению, на сегодня его нужно принимать. Потому что пересмотр тарифов, он же связан с возвратом средств по проверкам регулятора за ущерб, понесенный ОСРами за 21-23 года", - пояснила она.

По словам Гриб, именно из-за нехватки этих средств у операторов систем распределения образовалась значительная задолженность перед НЭК "Укрэнерго" за передачу и диспетчеризацию.

"Поэтому это решение, в первую очередь, направлено на возврат средств с направлением их как раз на погашение долгов перед НЭКом", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что принятое решение положительно для всех участников энергорынка, ведь позволит улучшить финансовое состояние как ОСРов, так и ОСП.

"Без этого решения просто никак нельзя обойтись. Поэтому благодарю НКРЭКУ за такую ​​позицию", - подчеркнула Гриб.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что корректировка тарифов на распределение электроэнергии для операторов систем распределения (ОСР) необходима для поддержания их надежной работы в условиях войны.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что главная цель пересмотра тарифов для операторов системы распределения - уменьшение долговой нагрузки на рынке и подготовка к отопительному сезону.

