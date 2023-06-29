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Изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии не приведет к существенному росту цен, - НКРЭКУ

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Четверг 29 июня 2023 20:28
Изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии не приведет к существенному росту цен, - НКРЭКУ Фото: изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии не приведет к существенному росту цен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не ожидают существенного роста стоимости электроэнергии для бизнеса в связи с изменением ценовых ограничений на энергорынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена НКРЭКУ Ольгу Бабий.

"Вчера тарифы для бизнеса не подняли, просто изменили предельные ограничения. Если мы посчитаем, в течение суток все 24 часа, как составляется цена каждый час, то значительного роста стоимости электроэнергии для бизнеса мы не ожидаем", - сказала она.

Бабий добавила, что эти изменения позволят энергетическим компаниям, работающим в пиковые часы, формировать запасы топлива. Также это позволит импортировать электроэнергию в пиковые часы нагрузки, чтобы предотвратить отключение света.

Она отметила, что после смены прайс-кепов государственный "Энергоатом" продал свой ресурс на июль и значительного колебания цен не произошло.

"Рост произошел в пределах 8-9%. То есть то, что НКРЭКУ вчера подняла тарифы - это не правда", - подчеркнула Бабий.

Напомним, 27 июня НКРЭКУ установила новые предельные цены на оптовом рынке электроэнергии.

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