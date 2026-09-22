Apple сменила правила: почему миллионы iPhone не получат обновления iOS 27.1

Почему пропустил релиз версии 27.1?

Apple решила пропустить релиз обновления 27.1 для большинства устройств. Сообщается, что ветвь 27.1 создавалась специально для смартфона iPhone Duo, старт продаж которого запланирован на октябрь.

Другие девайсы компании получат обновления до ветки 27.2.

Тестирование проходит по ускоренному графику. Первые разработочные версии появились в середине сентября, а через неделю компания разослала второй пакет тестовых сборников.

Участники программы публичного тестирования получат соответствующие обновления в ближайшее время.

Новые возможности для iPhone и Mac

Основное внимание в обновлениях уделено оптимизации системы, однако разработчики добавили несколько заметных функций.

Так, приложение "Здоровье" на iPhone получило обновленный вид и новые инструменты аналитики на основе ИИ.

Голосовой ассистент Siri с голосовым ИИ расширит поддержку языков. Уже с октября сервис будет поддерживать французский, японский, корейский, португальский и испанский языки.

В приложении FaceTime для iOS появилась функция двойной съемки Dual Capture , которая позволит транслировать видео с фронтальной и основной камер одновременно.

Раздел "Далее" в сервисе Подкасты получил дополнительные блоки с новыми эпизодами и незавершенными выпусками.

Сервис Apple TV получил поддержку нескольких профилей пользователей на мобильных устройствах и вебверсии, а также режим одновременного просмотра 4 спортивных трансляций Multiview на экранах iPhone.

В macOS 27.2 готовится запуск функции автоматической замены скомпрометированных паролей.

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Меры предосторожности во время установки

Установка тестовых сборок связана с риском нестабильной работы устройств, возникновения ошибок в приложениях и повышенного расходования заряда аккумулятора.

Специалисты не рекомендуют устанавливать бета-версии на основные рабочие смартфоны и компьютеры.

Перед установкой обновления необходимо сделать полную резервную копию данных через iCloud или Time Machine. На диске Mac должно быть не менее 25-30 ГБ свободного места.

Как установить бета-версию ОС?

Для загрузки тестовой версии iOS следует перейти на сайт Apple Beta Software Program и зарегистрировать свой аккаунт.

После этого в настройках смартфона в разделе "Обновление ПО" появится пункт "Бета-обновление", где необходимо выбрать соответствующий источник загрузки.

На компьютерах Mac процесс настраивается через "Системные параметры".

Во вкладке "Общие" нужно открыть пункт "Обновление ПО", нажать информационный значок возле обновлений бета и подтвердить участие в программе тестирования.