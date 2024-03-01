Изменение правил. Какие льготы предлагают отменить для украинцев в Польше

Местные власти хотят ужесточить правила, чтобы не было злоупотреблений

Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до 30 июня. До этого дня будут действовать предыдущие условия и льготы для украинцев. В дальнейшем правила для украинских беженцев хотят изменить – для этого проводятся консультации с местными органами власти.

Министерство внутренних дел и администрации обратилось к воеводам (воеводство – аналог области в Украине, – ред.) с просьбой о законодательных предложениях для следующего проекта поправки в спецзакон о помощи украинцам, сообщила Dziennik Gazeta Prawna. Речь идет о продлении временной защиты беженцев из Украины до 4 марта 2025 года и изменениях правил их пребывания.

Издание ознакомилось с предложенными изменениями. Опросы в воеводских управлениях показали, что большинство комментариев к спецзакону касаются объема поддержки, которую предоставляют воеводы и органы местного самоуправления. Однако есть и требования ужесточить действующие нормы для устранения злоупотреблений.

Фото: Оформление документов для временной защиты в Польше (gettyimages.com)

За выезд в Украину на один день – аннуляция права на легальное пребывание

Одно из изменений, которые рассматривает правительство, будет касаться права на легальное проживание в Польше. Украинские беженцы, которые захотят вернуться в Украину хотя бы на один день, лишатся этого права. Это бы помешало людям злоупотреблять выплатами. Пока украинские беженцы теряют право на проживание, если выезжают из Польши на срок более чем на 30 дней.

По словам любушского воеводы, частые поездки украинских граждан для рекреационных, туристических и деловых целей подтверждают, что они не находятся в сложной жизненной ситуации, но пользуются предоставленной им помощью.

Кроме того, была замечена проблема, что каждое воеводство ведет отдельный реестр выплаченных пособий. Это означает, что теоретически одна семья может получить поддержку от нескольких административных единиц Польши. Чтобы предотвратить такое злоупотребление, предлагается создать центральный реестр.

Фото: Украинский поезд в Польше (gettyimages.com)

Помощь новоприбывшим могут отменить

Также воеводы предлагают убрать из спецзакона положения об единовременной помощи в размере 300 злотых (2856 грн) на человека, которую выплачивают новоприбывшим для покрытия расходов на питание, одежду, обувь, средства личной гигиены и платы за жилье.

Чиновники объясняют, что идея выплаты в 300 злотых заключалась в поддержке людей, которым внезапно пришлось покинуть свою страну, спасаясь от войны. В то же время, по данным центров социальной защиты населения, постоянно увеличивается количество новых лиц, имеющих право на льготы. Но это преимущественно люди, которые планируют поселиться в ЕС, а не случаи, когда кому-то пришлось внезапно бежать из Украины.

Воеводы также призывают к более эффективной проверке и лишению статуса защиты людей, имеющих задолженность по выплатам. Речь идет о том, что многие украинцы не покрывают половину расходов на проживание и питание в коллективных центрах, куда их направляют.

Фото: Помощь украинским беженцам в Польше (gettyimages.com)

Кроме того, чиновники считают, что необходимо ужесточить систему льгот для несовершеннолетних, больных и людей с инвалидностью. Воеводы предлагают изъять из закона статью о денежном обеспечении на проживание и питание, поскольку существует также положение о социальной помощи, которую предоставляют органы государственного управления. Поэтому происходят злоупотребления "в виде двойного размещения одних и тех же людей".

По официальным подсчетам, в Польше находится около 1 млн украинцев, которые прибыли после начала войны, также – еще примерно 1,5 млн украинцев, которые были здесь до войны.