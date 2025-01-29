СМИ заявили о приостановлении военной помощи Украине от США: что говорят в ЦПД

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заморозила финансирование программ по оказанию внешней помощи и выдачи грантов. Вероятно, это касается и военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

Что пишут СМИ

По данным New York Times, приказ об остановке касается большинства программ военной и безопасностной помощи, в том числе Украине, Тайваню и Иордании. Ведь значительная часть этой помощи предоставляется Государственным департаментом. Однако исключением в распоряжении является военная помощь Израилю и Египту, а также чрезвычайная продовольственная помощь.

СМИ считают, что такое решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.

Что говорят в ЦПД

В то же время Коваленко заявляет, что военная помощь Украине от США не прекратилась.

"Военная помощь США для Украины ПРОДОЛЖАЕТСЯ по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Подробнее распишу позже, но не паникуйте из-за громких заголовков и не перекручивайте, пожалуйста", - написал он в Telegram.

США заморозили финансирование грантов иностранной помощи

21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всех программ внешней помощи на 90 дней для их проверки на соответствие внешней политике его администрации.

Согласно тексту указа, политика Соединенных Штатов заключается в том, что никакая дальнейшая внешняя помощь США не должна предоставляться способом, который не полностью согласуется с внешней политикой президента страны.

24 января Госдепартамент США издал приказ о прекращении всей существующей иностранной помощи и приостановил предоставление новой финансовой поддержки.

Впоследствии стало известно, что украинский филиал USAID также остановил ведение проектов и финансирование. Вчера генеральный секретарь ООН призвал США возобновить поддержку критически важных гуманитарных программ. В то же время госсекретарь Марко Рубио имеет полномочия делать исключения в соответствующей инициативе администрации Трампа.