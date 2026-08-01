Бетонные плиты и мешки с песком: как тыловые АЗС защищаются от атак России

В июле русские войска существенно усилили обстрелы автозаправочных станций, в том числе в тыловых регионах страны.

Как сети изменили режим работы, какие меры безопасности были приняты и возможно ли продавать топливо, если станция вынужденно остановилась – в материале РБК-Украина .

Главное:

АЗС останавливаются во время воздушной тревоги , эта норма стала строже придерживаться из-за усиления атак;

Сети укрепили станции мешками с песком и бетонными сооружениями для защиты операторских, газовых модулей;

80% атакованных АЗС возвращаются к работе , однако они не восстанавливают стеклянные окна;

Отпуск топлива из бензовозов может быть временным решением , однако есть законодательные ограничения.

Что делают на тыловых АЗС?

Увеличение атак на автозаправочные станции внутри страны заставило сети более строго отнестись к воздушным тревогам, они останавливают работу в это время.

"Это (учащение атак – ред.) повлияло на регламент работы АЗС. Они закрываются, когда воздушная тревога . Я вижу такое, даже в Киеве", - комментирует РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

На многих станциях ограждают бетонными плитами газовый модуль (где происходит заправка автогазом) и газовый баллон, добавляет спикер.

Значительное количество сетей усилило защиту дополнительными мешками с песком. "Компании провели субботники, работники сами подготовили мешки с песком и обложили ими операторские", – говорит эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в комментарии РБК-Украина.

Подобные мероприятия проводит крупнейшая сеть АЗС государственной компании "Укранфа". Компания строит бетонные укрепления, устанавливает защитные сетки, габионы, мобильные укрытия для персонала и клиентов на объектах с повышенным риском. "Работники снабжаются индивидуальными средствами защиты, в частности касками и бронежилетами ", - сообщили изданию в компании.

Если безопасная эксплуатация конкретного АЗК становится невозможной из-за угрозы людям, компания временно приостанавливает его работу, добавили представители "Укрнафты".

Фото: Автозаправки останавливают работу во время воздушной тревоги (Юлия Червинская, РБК-Украина)

Как защищают прифронтовые АЗС?

В настоящее время основная защита для автозаправочных станций, расположенных недалеко от зоны боевых действий или границы с Россией – это габионы с песком, антидроновые сетки и бетонные заграждения перед операторскими.

"Отдельные сети практикуют работу вахтовым методом , то есть ротации работников. Благодаря этому, пока нет дефицита или превышения цен на топливо в прифронтовых областях", - комментирует РБК-Украина директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Он добавляет, что около 80% ранее атакованных АЗС возобновляют свою работу .

Часто на АЗС, куда уже прилетало, не всегда восстанавливают стекло в окнах, а оставляют временные решения из фанеры. "Некоторые закопали укрытие не далеко от АЗС, работники быстро туда идут во время воздушной тревоги", - говорит Сиренко.

Возможна ли продажа горючего без АЗС?

Сеть АЗС "Укрнафты" готовит техническое решение, которое позволит отпускать топливо, даже если автозаправочная станция уже настолько повреждена, что не может работать. "Как временное решение, могут рассматривать мобильные заправочные пункты (бензовозы из которых можно продавать топливо – ред.)", - сказали в компании.

В то же время действующее законодательство Украины не предусматривает использование мобильных заправочных пунктов для розничной реализации горючего за пределами территории стационарной АЗС, добавили в пресс-центре "Укрнафты".