СМИ выяснили условия нового "жеста доброй воли" РФ и от чего зависит победа Украины

Зима и консолидация России вдоль оборонительных рубежей замедлило продвижение обеих сторон, но не интенсивность боевых действий. Война в Украине зависит от того, кто первым получит больше ракет и снарядов.

По словам трех человек, которые приводит издание, близких к Кремлю и российскому министерству обороны этой зимой больше всего беспокоит Россию, чтобы не уступить больше территории украинскому контрнаступлению. У Путина опасаются, что поставки боеприпасов и оружия были слишком медленными, чтобы российские силы удержали свои позиции.

"Какая из сторон иссякнет первой, может решить, выступит ли весной Украина или Россия со стратегической инициативой, чтобы потенциально положить конец войне на своих условиях", - отмечается в статье.

Согласно ноябрьскому отчету Королевского института объединенных вооружений, британского аналитического центра, обе стороны время от времени выпускали более 24 тысяч артиллерийских снарядов в день, а также десятки дефицитных ракет большой дальности, ударных беспилотников и средств противовоздушной обороны.

"Высокая скорострельность артиллерии представляет собой "гораздо большее потребление, чем могли бы выдержать вооруженные силы НАТО", - сказал Ник Рейнольдс, соавтор отчета.

Украина

Как пишет Bloomberg, танковые снаряды - еще одна проблема для Украины, поскольку производственных линий для автомобилей советских моделей не хватает. Президент Украины Владимир Зеленский настоятельно призвал к поставкам "современных" танков. По данным СМИ, отчасти это обращение вызвано тем фактом, что стандартные танки НАТО будут поставляться с готовым конвейером боеприпасов.

Россия

"Тем временем в Москве есть опасения, что ее вооруженные силы тратят слишком много трудновосполнимых ресурсов без особого эффекта и без четкой стратегии для победы в войне. И это несмотря на то, что российские силы постепенно набирают обороты в районе города Бахмут на востоке Украины, в Донбассе, а оружейные заводы работают круглосуточно", - констатируют авторы.

Президент Владимир Путин в этом месяце отменил свою ежегодную пресс-конференцию, что несколько официальных лиц, работающих в Кремле или близких к нему, назвали свидетельством того, что он признает отсутствие достижений, о которых можно было бы сообщить.

По мнению старшего российского офицера в отставке и военного аналитика, который попросил не называть его имени, если союзники Украины продолжат или увеличат поставки оружия, российским силам будет очень трудно избежать дальнейшего вывода войск.

Цифры

Армия США заявила, что увеличит производство 155-мм артиллерийских снарядов до 20 тысяч в месяц с 14 тысяч к весне и до 40 тысяч в месяц к 2025 году. По оценкам, Украина использует уже около 100 тысяч снарядов в месяц. По оценкам RUSI, российские силы выпускают в среднем 20 тысяч артиллерийских снарядов в день, а Украина - 4 тысячи.