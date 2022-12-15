ЗМІ з'ясували умови нового "жесту доброї волі" РФ і від чого залежить перемога України

Зима і консолідація Росії вздовж оборонних рубежів уповільнило просування обох сторін, але не інтенсивність бойових дій. Війна в Україні залежить від того, хто першим отримає більше ракет та снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами трьох людей, які наводить видання, близьких до Кремля та російського міністерства оборони цієї зими найбільше непокоїть Росію, щоб не поступитися більшою територією українському контрнаступу. У Путіна побоюються, що постачання боєприпасів та зброї були надто повільними, щоб російські сили утримали свої позиції.

"Яка зі сторін вичерпається першою, може вирішити, чи виступить навесні Україна чи Росія зі стратегічною ініціативою, щоб потенційно покласти край війні на своїх умовах", - наголошується у статті.

Згідно з листопадовим звітом Королівського інституту об'єднаних озброєнь, британського аналітичного центру, обидві сторони час від часу випускали понад 24 тисячі артилерійських снарядів на день, а також десятки дефіцитних ракет великої дальності, ударних безпілотників та засобів протиповітряної оборони.

"Висока скорострільність артилерії є "набагато більшим споживанням, ніж могли б витримати збройні сили НАТО", - сказав Нік Рейнольдс, співавтор звіту.

Україна

Як пише Bloomberg, танкові снаряди - ще одна проблема для України, оскільки виробничих ліній для автомобілів радянських моделей не вистачає. Президент України Володимир Зеленський наполегливо закликав до постачання "сучасних" танків. За даними ЗМІ, частково це звернення викликано тим, що стандартні танки НАТО поставлятимуться з готовим конвеєром боєприпасів.

Росія

"Тим часом у Москві є побоювання, що її збройні сили витрачають занадто багато ресурсів, які важко поповнити, без особливого ефекту і без чіткої стратегії для перемоги у війні. І це попри те, що російські сили поступово набирають обертів у районі міста Бахмут на сході України, Донбасі, а заводи зброї працюють цілодобово", - констатують автори.

Президент Володимир Путін цього місяця скасував свою щорічну прес-конференцію, що кілька офіційних осіб, які працюють у Кремлі або близьких до нього, назвали свідченням того, що він визнає відсутність досягнень, про які можна було б повідомити.

На думку старшого російського офіцера у відставці та військового аналітика, який попросив не називати його імені, якщо союзники України продовжать чи збільшать постачання зброї, російським силам буде дуже важко уникнути подальшого виведення військ.

Цифри

Армія США заявила, що збільшить виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 20 тисяч на місяць з 14 тисяч на весну і до 40 тисяч на місяць до 2025 року. За оцінками Україна використовує вже близько 100 тисяч снарядів на місяць. За оцінками RUSI, російські сили випускають у середньому 20 тисяч артилерійських снарядів на день, а Україна - 4 тисячі.