СМИ выяснили время телефонного разговора Зеленского и Трампа

Переговоры Трампа и Путина

Накануне, 18 марта, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер российские войска запустили по Украине дроны.

Российский диктатор не дал окончательного ответа о прекращении огня. Но Путин требовал остановить перевооружение Украины в случае введения режима тишины. Источники РБК-Украина в Офисе президента отметили, что российский диктатор фактически отверг предложение о прекращении огня.

Подробнее разговор Трампа с Путиным и как Кремль затягивает переговоры по Украине - в материале РБК-Украина.

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