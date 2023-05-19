СМИ установили, что РФ получает иностранные беспилотники и микросхемы через Казахстан

С начала российского вторжения импорт микроэлектроники в Казахстан значительно вырос. В страну ввезли интегральные микросхемы на 75 млн долларов, а беспилотников на 5 млн долларов. Примечательно, что в 2021 году официальные органы статистики Казахстана даже не фиксировали беспилотников в своем отчете об импорте-экспорте.

Микросхемы

Московская компания "Стек" ввезла из Казахстана комплектующих (интегральных схем, диодов, транзисторов и других) на 4,2 млн долларов.

Есть данные, что производителями этих товаров являются Германия, Нидерланды и Сингапур. Покупателями компания "Стек" является разработчик радиотехнических систем "МЭИ" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос" - ред.) и производитель систем электроснабжения для российских ракетных комплексов "Московский прожекторный завод".

Беспилотники

Казахстанская компания "Аспан Арба" зарегистрировалась после вторжения РФ в Украину. Она отправила более 500 дронов в Россию уже в 2022 году. Беспилотники казахстанская компания покупала у нидерландской дочки китайской компании DJI Europe B.V.

"Небесной механикой" владеет Илья Гольберг - так же зовут основателя "Аспан арба". Нынешний директор "Аспан арба" Михаил Сапожников ранее был совладельцем "Небесной механики" вместе с Гольбергом.

В апреле 2022 года дроны DJI Mavic 2 у "Небесной механики" купила московская областная федерация ветеранов вооруженных конфликтов "Рысь". В феврале 2023 года квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK купил камчатский краевой совет ветеранов войны и труда.

Казахстан и санкции против РФ

Официально власти Казахстана санкции против России не вводили, однако публично заявляли, что не будут помогать Кремлю обходить их.

Reuters сообщало, что в марте российские компании завалили своих казахстанских партнеров новыми просьбами помочь обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары.

Уже в конце марта правительство Казахстана решило потребовать от экспортеров предоставления дополнительных документов при отправке товаров в Россию.

Также казахстанская железная дорога с 8 мая вводит запрет на перевозку нефтепродуктов в российский порт Тамань, который находится недалеко от оккупированного Крыма.