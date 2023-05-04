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Казахстан запретил поставки нефтепродуктов в порт РФ, который находится возле Крыма - СМИ

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Четверг 04 мая 2023 19:18
Казахстан запретил поставки нефтепродуктов в порт РФ, который находится возле Крыма - СМИ Фото: Нефть (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Казахстанские железные дороги с 8 мая вводят запрет на перевозку нефтепродуктов в российский порт Тамань, который находится недалеко от оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Причины запрета в документе, выданном отправителям груза, не раскрываются", - говорится в материале.

Reuters пишет, что терминал продолжает перевалку нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа.

Российские железные дороги также ограничили железнодорожные перевозки в Тамань со среды на этой неделе до последующего сообщения. Это произошло после того, как российские официальные лица заявили, что у моста, соединяющего материковую Россию с оккупированным Крымом, вспыхнул топливный состав.

Таманский нефтеперевалочный узел, расположенный в устье Азовского и Черного морей, способен переваливать 20 млн тонн сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженные углеводородные газы в год. В 2022 году он перевалил 7,3 млн. тонн нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана.

Порт Тамань увеличил экспорт нефтепродуктов в первом квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 2,775 млн тонн.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что казахстанская нефть может помочь обеспечить энергетическую безопасность Чехии после прекращения импорта из РФ.

Казахстан увеличил экспорт нефти в обход России в первом квартале 2023 года, стремясь снизить свою зависимость от страны-агрессора.

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