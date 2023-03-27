ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правительство Казахстана решило усилить контроль за торговлей с Россией

Новина українською →
Казахстан, Понедельник 27 марта 2023 17:20
Правительство Казахстана решило усилить контроль за торговлей с Россией Фото: Правительство Казахстана решило усилить контроль за торговлей с Россией (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 марта, Казахстан решил потребовать от экспортеров предоставления дополнительных документов при отправке товаров в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Казахстана, которое приводит Reuters.

Это происходит на фоне сообщений о том, что российские компании используют местных посредников для обхода западных санкций.

"Россия является основным торговым партнером Казахстана и после введения санкций против РФ некоторые казахстанские предприятия начали закупать такие товары и перепродавать их российским фирмам", - говорится в материале.

Правительство Казахстана сообщило, что новые правила, вступающие в силу с 1 апреля и применяемые к экспорту в рамках возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, сократят "подпольную" торговлю.

"Процедура делает невозможным представление документов подставными лицами, фальшивыми отправителями или получателями", - пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен усилить контроль за реэкспортом товаров в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.

Недавно Reuters писали, что Россия активизировала свои усилия по обходу санкций с помощью Казахстана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Казахстан Санкции против России
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет