Правительство Казахстана решило усилить контроль за торговлей с Россией

В понедельник, 27 марта, Казахстан решил потребовать от экспортеров предоставления дополнительных документов при отправке товаров в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Казахстана, которое приводит Reuters.

Это происходит на фоне сообщений о том, что российские компании используют местных посредников для обхода западных санкций.

"Россия является основным торговым партнером Казахстана и после введения санкций против РФ некоторые казахстанские предприятия начали закупать такие товары и перепродавать их российским фирмам", - говорится в материале.

Правительство Казахстана сообщило, что новые правила, вступающие в силу с 1 апреля и применяемые к экспорту в рамках возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, сократят "подпольную" торговлю.

"Процедура делает невозможным представление документов подставными лицами, фальшивыми отправителями или получателями", - пояснили в правительстве.