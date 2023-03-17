Россия активизировала попытки обойти санкции через Казахстан, - Reuters

В последние недели российские компании завалили своих казахстанских партнеров новыми просьбами помочь им обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После того как 24 февраля прошлого года российские войска вторглись в Украину, Запад ввел широкомасштабные санкции в отношении экономики России, что побудило Москву искать обходные пути для импорта технологий и товаров.

Для продажи тысяч товаров, запрещенных Западом, торговцы создали сложную сеть цепочек поставок через третьи страны, чтобы обойти ограничения. Многие товары ввозятся через Турцию и бывшие советские республики, говорят экономисты.

Как заявили источники Reuters, они стали свидетелями роста числа запросов от России о помощи в доставке всего, от подшипников и деталей самолетов до редкоземельных металлов через границу с Казахстаном.

Два источника прямо связали повышенный интерес России с сообщениями о планах Турции по борьбе с транзитом подсанкционных товаров.

"Это означает, что бум только начинается", - сказал один бизнесмен, занимающийся внешней торговлей

Другой казахстанский предприниматель сказал, что ему предложили 1 млн долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии.

"От телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов", - сказал предприниматель, приведя примеры запросов, на все из которых, по его словам, он отклонил.

По словам источников, у россиян очень длинный список покупок, который включает в себя промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали самолетов, сырье и материалы для банковских карт.

По словам источников, некоторые российские фирмы стремились установить долгосрочные партнерские отношения для обхода санкций.

По российскому законодательству соблюдение западных санкций является правонарушением, а нарушение санкций стало прибыльной отраслью для некоторых предпринимателей.

Президент Владимир Путин язвительно заметил, что в Москве по-прежнему доступны западные предметы роскоши, хотя они и дороже.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в регион в этом месяце призвал страны Центральной Азии соблюдать санкции и пообещал помочь им справиться с побочным ущербом.

Но представитель Центральной Азии, выступая перед журналистами во время визита Блинкена, сказал, что правительства мало что могут сделать, чтобы помешать торговцам реэкспортировать товары в Россию.

Турция, член НАТО, заявила в прошлом месяце, что не экспортирует товары, которые могут быть использованы в военных действиях России, после того как США предупредили об экспорте химикатов, микрочипов и других товаров. Анкара также заявила, что не допустит нарушения западных санкций в Турции или через нее и предпринимает шаги для предотвращения этого.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Экспорт Казахстана в Россию в прошлом году вырос на четверть до 8,8 млрд долларов.

Экспорт пластиковых труб, некоторые виды которых у России возникли проблемы с производством или поставками, в прошлом году увеличился более чем в три раза и достиг 12 млн долларов. В то же время Казахстан резко увеличил импорт компьютеров из стран Европы и Тайваня, хотя неясно, сколько из них было затем реэкспортировано в Россию.

По словам источников, иногда даже закон не нарушается. Часто сложные элементы включают санкционированные компоненты, но сами по себе прямо не запрещены. Они добавили, что рост торговли настолько резкий, что казахстанская таможня перегружена.

Тем не менее, такой бизнес сопряжен с дополнительными расходами. По словам бизнесмена, казахстанские бизнесмены, перепродающие товары в Россию, обычно имеют право на возмещение НДС в размере 12%, но те, кто перемещает "подозрительные товары", не подают его, чтобы не подвергать риску всю цепочку поставок.