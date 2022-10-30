ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Увеличит голод": Байден отреагировал на решение России по зерновой сделке

Новина українською →
США, Воскресенье 30 октября 2022 00:40
"Увеличит голод": Байден отреагировал на решение России по зерновой сделке Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия увеличит "голод в мире", заблокировав зерновую сделку.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил президент США Джо Байден.

Он назвал "возмутительным" решение России по сделке.

"В том, что россияне делают, нет никакой заслуги. ООН заключила эту сделку, и на этом все должно закончиться", - сказал Байден.

Напомним, российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "кучка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Агропромышленный комплекс
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год