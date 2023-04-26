RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СМИ рассказали о планах Кремля по расширению российского влияния в странах Балтии

Фото: Флаг России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители администрации российского диктатора Владимира Путина разработали план под названием "Стратегические цели Российской Федерации на эстонском, латвийском и литовском направлении". Согласно ему представители Кремля планировали продолжать и усиливать влияние РФ в странах Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консорциум журналистов из центра "Досье", Delfi Estonia, Expressen, NDR, Frontstory, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR, Yahoo News, Re: Baltica и LRT.

Среди общих целей РФ в Латвии, Литве и Эстонии есть вербовка бизнесменов, сохранение советских памятников, а также противодействие созданию новых баз НАТО.

Латвия была особой целью для Кремля, поскольку там обитает наибольшее количество переселенцев с территорий РСФСР. Кремль планировал увеличивать количество пророссийских политиков и добиться признания русского языка государственным. Также РФ хотела решить проблему "неграждан" - бывших граждан СССР с не прошедшими натурализацию латвийскими документами, из-за чего они были ограничены в некоторых правах.

Литву в РФ считали наиболее сложной страной для реализации своих планов, поскольку высшее руководство страны занимало критическую позицию по Кремлю. Планировалось, что к 2030 году в стране должны появиться политики, которые стремились бы развивать двусторонние отношения с РФ.

Ослабить русофобские настроения Кремль планировал в Эстонии, но необходимо было укрепить евроскептические взгляды. В 2022 году чиновники администрации Путина должны были заняться укреплением сепаратистских настроений среди финно-венгерских народов России со стороны Таллинна.

Сдерживание развития НАТО в Литве также входило в планы Кремля, поскольку Москва опасалась размещения систем ПВО и ПРО, которые могли снизить военное превосходство России в регионе.

Ранее консорциум журналистов-расследователей писал о планах Кремля по дестабилизации Молдовы и фактическому присоединению Беларуси.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявлял, что Польша и страны Балтии находятся также в российском списке целей.

Страны Балтии намерены найти решение, чтобы остановить импорт сжиженного нефтяного газа из России. В прошлом году он вырос более чем вдвое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛатвияЛитваЭстония