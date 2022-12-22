Не только Украина. В Польше назвали страны из "списка российских целей"

Польша и страны Балтии также находятся в списке целей. И если мы не остановим РФ, есть гарантия того, что войны будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского в интервью RMF FM.

"В российском списке целей также есть Польша и страны Балтии. Эти амбиции, прожорливый аппетит российского тирана (Путина - ред.), который хочет территориально контролировать широчайшую часть земного шара, с нашей точки зрения выглядят иррациональными", - заявил Яблонский.

Он акцентировал, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, а не войну.

"Каждый разумный человек должен заботиться о мире в Европе. Мы не можем всегда закрывать глаза на все это, если мы позволим России победить, это спровоцирует его дальнейшие нападения", - отметил Яблонский.

Напомним, недавно издание The Guardian опубликовало материал, в котором говорится, что российские неонацисты собирают данные о приграничной и военной активности в Литве, Латвии и Эстонии для подготовки нападения на эти страны.

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