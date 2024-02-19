СМИ сообщили, что Украина может получить F-16 в июне. Что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах не подтвердили и не опровергли получение Украиной истребителей F-16 уже в июне, отказавшись говорить о сроках. При этом, там указали, что Украина уже адаптирует инфраструктуру под этот тип самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Единственное, что могу подтвердить, что действительно есть план действий, он происходит. Самолеты готовы передать наши партнеры Украине. Те страны, которые согласились на это. Безусловно, там не только речь о передаче идет, но и о дальнейшем обслуживании самолетов, финансировании этого процесса, модернизация F-16. Потому что самолет, как бы не было, он постоянно и ремонтируется, и модернизируется. Те страны, которые нам передают самолеты, безусловно также способствуют и в подготовке пилотов. Обучении инженеров, офицеров, наземного персонала и других. Потому что оплачивать обучение тоже нужно", - сказал он.

Поэтому, по словам спикера, и создана авиационная коалиция из многих стран, которые помогают все эти процессы делать одновременно.

"Если бы в какой-то момент, уже в ближайшее время хотелось бы сказать тот срок, когда уже появятся первые F-16 в небе и помогут нам отогнать оккупанта подальше от границ", - добавил Игнат.

Готова ли инфрактруктура?

Комментируя готовность инфраструктуры для получения истребителей, уже в июне спикер отметил, что "инфраструктура и ее готовность - это очень понятие непростое".

"Поэтому чтобы подготовить капитально, пожалуй, нужно годы. Идеально сегодня вообще было бы под землю спрятать как это Иран делает и все, чистый покой иметь. Чтобы построить такие железобетонные хранилища, которые противостояли бы баллистическим ракетам. Вы видите какие воронки после баллистики образуются, и здесь нужно самолеты действительно защищать. Ну, во-первых, пассивная оборона - это хранилища, инфраструктура. Второе - инфраструктура должна быть защищена средствами ПВО. И против баллистики, и против крылатых ракет и дронов. Поэтому это все происходит в комплексе", - объяснил он.

Игнат добавил, что Украина уже адаптирует инфраструктуру под этот тип самолета.

"Адаптация - это то, что позволит ему выполнять задачи из наших взлетно-посадочных полос и удерживаться на наших аэродромах. Поэтому действительно о сроках (получение F-16 - ред.) не будем говорить. Вопрос в том, что нам как можно скорее нужен этот самолет", - подчеркнул военный.

F-16 для Украины

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

Днем ранее, 17 февраля, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.

В октябре 2023 года в Воздушных силах высказывали надежду, что первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны. Такое же мнение высказывал и глава ГУР Кирилл Буданов.