ЗМІ повідомили, що Україна може отримати F-16 у червні. Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах не підтвердили і не спростували отримання винищувачів F-16 Україною вже в червні, відмовившись говорити про терміни. При цьому там зазначили, що Україна вже адаптує інфраструктуру під цей тип літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Єдине, що можу підтвердити, що дійсно є план дій, він відбувається. Літаки готові передати наші партнери Україні. Ті країни, які зголосилися на це. Безумовно там не лише мова про передачу йде, але й про подальше обслуговування літаків, фінансування цього процесу, модернізація F-16. Тому що літак, якби не було, він постійно і ремонтується, і модернізується. Ті країни, які нам передають літаки, безумовно також сприяють і в підготовці пілотів. В навчанні інженерів, офіцерів, наземного персоналу й інших. Тому що оплачувати навчання теж потрібно", - сказав він.

Тому, за словами спікера, і створена коаліція авіаційна з багатьох країн, які допомагають усі ці процеси робити одночасно.

"Аби у якийсь момент, уже найближчим часом хотілося б сказати той термін, коли вже з'являться перші F-16 в небі й допоможуть нам відігнати окупанта подалі від кордонів", - додав Ігнат.

Чи готова інфрактруктура?

Коментуючи готовність інфраструктури для отримання винищувачів вже у червні спікер зазначив, що "інфраструктура і її готовність - це дуже поняття непросте".

"Тому щоб підготувати капітально, мабуть, потрібно роки. Ідеально сьогодні взагалі було б під землю заховати як це Іран робить і все, чистий спокій мати. Аби побудувати такі залізобетонні сховища, які б протистояли балістичним ракетам. Ви бачите які вирви після балістики утворюються, і тут потрібно літаки дійсно захищати. Ну, по-перше, пасивна оборона - це сховища, інфраструктура. Друге - інфраструктура повинна бути захищена засобами ППО. І проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів. Тому це все відбувається в комплексі", - пояснив він.

Ігнат додав, що Україна вже адаптовує інфраструктуру під цей тип літака.

"Адаптація - це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватися на наших аеродромах. Тому дійсно про терміни (отримання F-16 - ред.) не будемо казати. Питання в тому, що нам якомога швидше потрібний цей літак", - підкреслив військовий.

F-16 для України

18 лютого Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень.

Днем раніше, 17 лютого, прем'єр Нідерландів Марк Рутте заявив, що процес передачі винищувачів F-16 Україні йде за графіком. Україна має отримати понад 20 бойових літаків.

У жовтні 2023 року в Повітряних силах висловлювали надію, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоби ефективно захистити повітряний простір країни. Таку ж думку висловлював голова ГУР Кирило Буданов.