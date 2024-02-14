ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Буданов об F-16 в Украине: надеюсь увидеть в небе весной

Среда 14 февраля 2024 22:48
UA EN RU
Буданов об F-16 в Украине: надеюсь увидеть в небе весной Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На заседании "Рамштайн-19" решались сугубо технические вопросы, касающиеся истребителей F-16. Непосредственное решение о передаче их Украине давно принято.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии ICTV заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, на "Рамштайне" более подробно обсудили такие технические вопросы, как передача и готовность инфраструктуры Украины к F-16. Кроме этого, обсуждался вопрос готовности аэродромного состава.

"Подождите - уже скоро, уже финальный этап идет... надеюсь, что именно весной их и увидим в небе", - сказал Буданов.

Передача F-16.

Напомним, в августе прошлого года Дания и Нидерланды пообещали передать Украине 61 истребитель F-16.

Недавно Нидерланды анонсировали, что планируют передать на шесть самолетов больше, чем анонсировалось ранее.

При этом на F-16 уже начали наносить украинские опознавательные знаки. Издание "Голос Америки" показало фото такого истребителя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов F-16 Война России против Украины
NEWS
Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут изменить фронт и сколько БДК осталось потопить
Эффект бабочки. Как удары по кораблям РФ могут изменить фронт и сколько БДК осталось потопить
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город