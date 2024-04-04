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Прокуратура Германии начала расследование в отношении депутата Бундестага из-за связей с РФ

Германия, Четверг 04 апреля 2024 21:34
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Прокуратура Германии начала расследование в отношении депутата Бундестага из-за связей с РФ Архивное фото: прокуратура Германии начала расследование в отношении депутата Бундестага (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Германии взялись за дело о возможных выплатах депутату Бундестага Петру Быстрону от пророссийской интернет-платформы "Голос Европы".

Об этом заявила прокуратура Мюнхена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Отмечается, что правоохранители начали так называемое предварительное расследование в отношении политика. Издание уточняет, что это не означает, что есть начальные подозрения.

Предварительные расследования не регулируются законом и часто проводятся в плановом порядке. В этом случае прокурор обосновал проведение проверки текущими отчетами.

СМИ сообщали, что политик от партии "Альтернатива для Германии" Бистрон контактировал с пророссийской интернет-платформой "Голос Европы" и, возможно, также брал деньги за интервью на этой платформе.

Что предшествовало

27 марта Чехия ввела санкции против Медведчука. Причиной стала его деятельность, связанная с компанией "Голос Европы".

В частности, 28 марта польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о деятельности сети шпионов РФ, которые также дискредитировали Украину.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Российская Федерация подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

Источники РБК-Украина сообщали, что Служба безопасности Украины помогла разоблачить сеть влияния экс-нардепа Виктора Медведчука в ЕС, о которой ранее заявляли спецслужбы Чехии и Польши.

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