Прокуратура Германии начала расследование в отношении депутата Бундестага из-за связей с РФ
Правоохранители Германии взялись за дело о возможных выплатах депутату Бундестага Петру Быстрону от пророссийской интернет-платформы "Голос Европы".
Об этом заявила прокуратура Мюнхена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
Отмечается, что правоохранители начали так называемое предварительное расследование в отношении политика. Издание уточняет, что это не означает, что есть начальные подозрения.
Предварительные расследования не регулируются законом и часто проводятся в плановом порядке. В этом случае прокурор обосновал проведение проверки текущими отчетами.
СМИ сообщали, что политик от партии "Альтернатива для Германии" Бистрон контактировал с пророссийской интернет-платформой "Голос Европы" и, возможно, также брал деньги за интервью на этой платформе.
Что предшествовало
27 марта Чехия ввела санкции против Медведчука. Причиной стала его деятельность, связанная с компанией "Голос Европы".
В частности, 28 марта польские спецслужбы провели ряд обысков по делу о деятельности сети шпионов РФ, которые также дискредитировали Украину.
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что Российская Федерация подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, на этой неделе было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.
Источники РБК-Украина сообщали, что Служба безопасности Украины помогла разоблачить сеть влияния экс-нардепа Виктора Медведчука в ЕС, о которой ранее заявляли спецслужбы Чехии и Польши.
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