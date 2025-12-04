СМИ показали масштабы осенних ударов Украины по объектам РФ: спутниковые снимки

Как пишет издание, такого большого количества успешных ударов за сезон у украинских защитников еще не было.

"Радио Свобода" с помощью спутниковых изображений создала карту пораженных стратегических объектов России. На ней отмечены военные объекты, нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтяные базы и терминалы.

Фото: карта пораженных объектов России (t.me/cxemu)

В частности, украинским воинам удалось поразить:

"Саранский механический завод"

"Саранский механический завод" - одно из предприятий корпорации "Ростех", которая является ключевым производителем оружия и боеприпасов для оккупантов.

Фото: последствия ударов по "Саранскому механическому заводу" (radiosvoboda.org)

Атака на завод состоялась в ночь на 22 октября. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что была повреждена крыша одного из зданий завода.

Нефтяной терминал в Туапсе

Порт в Туапсе - один из самых важных для России в Черном море. По данным Института Черноморских стратегических исследований, Россия перевозит через него технику, боеприпасы, топливо и не только.

В ночь на 1 ноября украинские защитники ударили по нефтяному терминалу в Туапсе.

Фото: последствия ударов по нефтяному терминалу в Туапсе (radiosvoboda.org)

На спутниковых снимках можно заметить, что был "прилет" по нефтяному трубопроводу. Также был поврежден один из танкеров, который стоял в порту в момент атаки украинских воинов.

Морской нефтяной терминал в Феодосии

Морской нефтяной терминал в Феодосии - самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Фото: последствия ударов по морскому нефтяному терминалу в Феодосии (radiosvoboda.org)

Только осенью украинские защитники трижды били по морскому нефтяному терминалу в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

Согласно спутниковым снимкам, были уничтожены и повреждены 13 резервуаров с топливом.

Здания "Транснефти" и "Лукойла"

В конце сентября украинские воины наносили удары по пяти нефтегазовых объектах, которые находятся на правом берегу реки Волга.

Фото: последствия ударов по "Зензеватке" (radiosvoboda.org)

Журналисты утверждают, что на спутниковых снимках заметны повреждения на территории "Зензеватки", промежуточной нефтеперекачивающей станции госкомпании "Транснефть" и Коробковского газоперерабатывающего завода компании "Лукойл", Эти объекты расположены в 60 километрах друг от друга.

Саратовский НПЗ

Также украинские защитники осенью семь раз атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в России.

Фото: последствия ударов по Саратовскому НПЗ (radiosvoboda.org)

На спутниковых снимках, которые были сделаны 16 ноября, спустя два дня после удара, можно заметить повреждение как минимум одной цистерны для хранения нефтепродуктов и разрушения технологического трубопровода.