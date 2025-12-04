СМИ показали масштабы осенних ударов Украины по объектам РФ: спутниковые снимки

Украинские защитники этой осенью атаковали более 50 объектов топливной и военно-промышленной инфраструктуры России. Появились снимки последствий таких ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, такого большого количества успешных ударов за сезон у украинских защитников еще не было.
"Радио Свобода" с помощью спутниковых изображений создала карту пораженных стратегических объектов России. На ней отмечены военные объекты, нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтяные базы и терминалы.
В частности, украинским воинам удалось поразить:
"Саранский механический завод" - одно из предприятий корпорации "Ростех", которая является ключевым производителем оружия и боеприпасов для оккупантов.
Фото: последствия ударов по "Саранскому механическому заводу" (radiosvoboda.org)
Атака на завод состоялась в ночь на 22 октября. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что была повреждена крыша одного из зданий завода.
Порт в Туапсе - один из самых важных для России в Черном море. По данным Института Черноморских стратегических исследований, Россия перевозит через него технику, боеприпасы, топливо и не только.
В ночь на 1 ноября украинские защитники ударили по нефтяному терминалу в Туапсе.
Фото: последствия ударов по нефтяному терминалу в Туапсе (radiosvoboda.org)
На спутниковых снимках можно заметить, что был "прилет" по нефтяному трубопроводу. Также был поврежден один из танкеров, который стоял в порту в момент атаки украинских воинов.
Морской нефтяной терминал в Феодосии - самый большой в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.
Фото: последствия ударов по морскому нефтяному терминалу в Феодосии (radiosvoboda.org)
Только осенью украинские защитники трижды били по морскому нефтяному терминалу в Феодосии во временно оккупированном Крыму.
Согласно спутниковым снимкам, были уничтожены и повреждены 13 резервуаров с топливом.
В конце сентября украинские воины наносили удары по пяти нефтегазовых объектах, которые находятся на правом берегу реки Волга.
Фото: последствия ударов по "Зензеватке" (radiosvoboda.org)
Журналисты утверждают, что на спутниковых снимках заметны повреждения на территории "Зензеватки", промежуточной нефтеперекачивающей станции госкомпании "Транснефть" и Коробковского газоперерабатывающего завода компании "Лукойл", Эти объекты расположены в 60 километрах друг от друга.
Также украинские защитники осенью семь раз атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в России.
Фото: последствия ударов по Саратовскому НПЗ (radiosvoboda.org)
На спутниковых снимках, которые были сделаны 16 ноября, спустя два дня после удара, можно заметить повреждение как минимум одной цистерны для хранения нефтепродуктов и разрушения технологического трубопровода.
К слову, ранее стало известно, что украинские воины из Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили МиГ-29 на территории временно оккупированного Крыма.