СМИ показали кадры боевой работы истребителя F-16 на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой основателя и главного редактора Frontliner Андрея Дубчака в Facebook .

"Тишина. Мороз. Делаем в поле репортаж о подразделении тяжелых дронов. Вдруг узнаваемый нарастающий гул реактивного двигателя, и в сторону фронта, за соседней посадкой, на сверхнизкой высоте пролетает самолет", - рассказал Дубчак.

Как рассказал журналистам один из военных, это пролетел F-16 с дополнительными баками. Через минуту-две он развернулся и улетел обратно.

"Истребитель F-16 оставил в небе следы двигателя в месте, где он отпустил на быстром подъеме свой смертоносный груз в направлении атакующей российской армии. Нам это подняло настроение", - добавил главный редактор Frontliner.

Фото: кадры боевой работы истребителя F-16 на фронте (facebook.com/FrontlinerUA)