ЗМІ показали кадри бойової роботи винищувача F-16 на фронті
Видання Frontliner показало кадри бойової роботи винищувача F-16 на одному з напрямків фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням засновника та головного редактора Frontliner Андрія Дубчака у Facebook.
"Тиша. Мороз. Робимо у полі репортаж про підрозділ важких дронів. Раптом впізнаваний наростаючий гул реактивного двигуна, і у сторону фронту, за сусідньою посадкою, на наднизькій висоті пролітає літак", - розповів Дубчак.
Як розповів журналістам один з військових, це пролетів F-16 з додатковими баками. За хвилину-дві він розвернувся і полетів назад.
"Винищувач F-16 лишив у небі сліди двигуна у місці, де він відпустив на швидкому підйомі свій смертоносний вантаж у напрямку атакуючої російської армії. Нам це підняло настрій", - додав головний редактор Frontliner.
Фото: кадри бойової роботи винищувача F-16 на фронті (facebook.com/FrontlinerUA)
Постачання F-16 Україні
Нагадаємо, у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.
Вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що Сили оборони отримали перші F-16 від Нідерландів й Данії. Тим часом Бельгія планує передати 30 винищувачів до кінця 2028 року.
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