СМИ пишут о способности России ежемесячно производить 25 "Орешников": что говорят в ЦПД

25 "Орешников" в месяц

Как писало Military Watch Magazine со ссылкой на "данные ГУР", Россия якобы может производить до 300 ракет "Орешник" в год. Отмечается, что ракета способна размещать как ядерные, так и обычные боеголовки, а также поражать до шести целей, что делает ее "высоко оцененным средством борьбы с силами Западного блока по всей Европе, а также глубоко в Тихом океане и в Арктике".

В частности издание отмечало, что, возможно, усиление производства "Орешника" приведет к сокращению производства баллистических ракет межконтинентальной дальности, в частности РС-24 "Ярс".

Вброс ради страха на Западе

По словам Коваленко, информация о способности России производить 25 "Орешников" ежемесячно - не соответствует действительности.

"Издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для России информации и дальнейшего ее распространения", - пишет он.

Глава ЦПД отметил, что из-за санкционного давления цикл производства высокотехнологичных ракет в России существенно замедлился. В то же время благодаря интенсивному использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) врагу удается накапливать Х-101 и "Калибры".

"Впрочем, производство более технологичных ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "Орешник" - это еще более технологичный цикл, поэтому информация о штамповке этой МБР является сознательным фейком. Цель вброса - распространение страха в западных общества"», - отметил он.

Удар "Орешником" по Украине

21 ноября российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру. Тогда же Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о первом применении врагом межконтинентальной баллистической ракеты.

Позже диктатор Владимир Путин заявил, что террористы совершили испытательный пуск ракетной системы средней дальности "Орешник".

Как пояснили в ГУР, новая ракета была выпущена из ракетного комплекса "Кедр".