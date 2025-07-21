На этой неделе. СМИ узнали возможную дату переговоров Украины и России в Стамбуле

На этой неделе в Стамбуле может состояться встреча между украинской и российской делегациями. По предварительным данным, третий раунд переговоров планируют провести в среду или четверг (23-24 июля), однако точная дата пока не подтверждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание İndependent türkce.