На этой неделе. СМИ узнали возможную дату переговоров Украины и России в Стамбуле
На этой неделе в Стамбуле может состояться встреча между украинской и российской делегациями. По предварительным данным, третий раунд переговоров планируют провести в среду или четверг (23-24 июля), однако точная дата пока не подтверждена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание İndependent türkce.
Как пишет издание со ссылкой на дипломатические источники, никаких деталей относительно места проведения встречи, времени начала или состава делегаций пока не разглашается.
"На этой неделе ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры могут состояться в среду или четверг. Конкретных подробностей относительно места, времени или состава делегации встречи не было обнародовано", - говорится в сообщении.
Заметим, что официального подтверждения от украинской стороны на момент публикации не было.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Украина и Россия провели уже два раунда переговоров по завершению полномасштабной войны.
Главный результат - сторонам удалось договориться об обмене пленными и телами погибших солдат.
В то же время Кремль продолжает выдвигать неприемлемые для Киева требования, среди которых, например, "отдать" под контроль страны-террориста четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня рассказал, что россияне используют такие переговоры для отсрочки санкций.
При этом источник РБК-Украина во власти 19 июня отметил, что смысла для третьей встречи с россиянами в Стамбуле пока нет.
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