СМИ оценили, какие катера может получить Украина для защиты "зернового коридора"

Украина получит катера для защиты судов, которые будут идти по "зерновому коридору". Вероятно, речь может идти о патрульных катерах Mark VI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание отмечает, что точной информации о том, какие военные корабли или катера партнеры могут передать Украине - нет. Единственное публичное упоминание о подобном варианте было только в январе 2023 года. Но поставки не были реализованы.

В частности, сообщалось, что США готовят передать Украине патрульные катера Mark VI. Речь шла о новых катерах, а не подержанных.

В сети даже появилось фото, как катер Mark VI для Военно-морских сил нагружают на баржу. Вооружение на него должно было быть установлено в другом месте. Однако история с Mark VI не имела продолжения.

Фото: катер Mark VI нагружают на баржу (defence-ua.com)

Defense Express напомнило, что ВМС Украины уже используют иностранные катера против "Рапторов" и российских катеров-камикадзе. Речь идет о PB40, применяемых для обороны позиций у Очакова.

Что этому предшествовало

Вчера, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Grain from Ukraine заявил, что Украина получит военные корабли, чтобы защитить суда в Черном море, которые будут идти "зерновым коридором".

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", - заявил Зеленский.