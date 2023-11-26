ЗМІ оцінили, які катери може отримати Україна для захисту "зернового коридору"

Україна отримає катери для захисту суден, які йтимуть "зерновим коридором". Ймовірно, мова може йти про патрульні катери Mark VI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання зазначає, що точної інформації про те, які військові кораблі чи катери партнери можуть передати Україні - немає. Єдина публічна згадка про подібний варіант була аж у січні 2023 року. Але постачання не було реалізоване.

Зокрема, повідомлялося, що США готують передати Україні патрульні катери Mark VI. Йшлося про нові катери, а не вживані.

У мережі навіть з'явилося фото, як катер Mark VI для Військово-морських сил навантажують на баржу. Озброєння на нього повинні були встановити в іншому місці. Проте історія з Mark VI не мала продовження.

Фото: катер Mark VІ навантажують на баржу (defence-ua.com)

Defense Express нагадало, що ВМС України вже використовують іноземні катери проти "Рапторів" та російських катерів-камікадзе. Мова йде про PB40, які застосовують для оборони позицій біля Очакова.

Що цьому передувало

Учора, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Grain from Ukraine заявив, що Україна отримає військові кораблі, щоб захистити судна в Чорному морі, які йтимуть "зерновим коридором".

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", - заявив Зеленський.