Украина получит военные корабли, чтобы защитить суда в "зерновом коридоре", - Зеленский

Украина договорилась о получении военных кораблей, чтобы защитить суда "в зерновом коридоре" в Черном море.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентами Швейцарии, Латвии и премьер-министром Литвы.

По его словам, Украина считает создание "зернового коридора" без РФ одним из крупнейших достижений года.

Отныне Киев работает над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, которые идут

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", - заявил Зеленский.

Российская блокада моря

В июле этого года РФ заявила о выходе из "зернового соглашения". При этом российские захватчики обстреливали украинские порты и зерновую инфраструктуру Украины.

После этого Украина решила запустить экспорт без возобновления участия России в "зерновом соглашении".

Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора". В частности, они сбрасывают неподалеку от маршрута авиабомбы.

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