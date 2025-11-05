СМИ опубликовали критическую статью об ударе по 35-й бригаде: что говорят военные

В субботу, 1 ноября, РФ нанесла ракетно-дроновый удар по одному из сел на Днепропетровщине. Позже стало известно, что на момент обстрела там находились бойцы 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли для награждения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне" и сообщение 35-й бригады в Facebook.
Издание опубликовало на условиях анонимности разговор с военным, который в тот день также приехал в Днепропетровскую область для награждения.
"Это была годовщина создания батальона и должно было быть торжественное награждение с кострами и факелами. Нам сбросили две локации, куда надо было приезжать. Мы с побратимами были в первой группе, в лесу, где зажигали факелы. А один из моих собратьев - на второй точке, возле магазина", - рассказал он.
По словам воина, уже давно была тревога и к месту назначения он ехал без навигатора, поскольку тот не работал.
"Погода была пасмурная, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение", - вспоминает военный.
Он добавил, что после приезда в лес получил приказ от командира ждать, после чего находился на расстоянии около 100 метров от факелов. Через 15 минут по той точке ударил российский "Искандер".
"Нам просто повезло, что мы ждали и не стояли там, где должно было быть награждение. Все кто там был - 200. Сколько конкретно, я сказать не могу, но три человека точно. Ночью их тела не удалось найти, они лежали там до утра. Если бы мы стояли все в той точке, нас бы всех и положили", - рассказал военный.
Он отметил, что после этого россияне начали бить "Шахедами". По словам медиков, на тот момент погибло восемь военных, шесть пропали без вести, еще 40 - получили ранения.
"Это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И надо было, чтобы в районе десяти километров все оттуда уехали. Чтобы там просто никого не оставалось", - заявил военнослужащий 35-й бригады.
По его словам, некоторым женам и родным его погибших побратимов ничего не говорят, они вообще ничего не знают. Именно по этой причине, объяснил воин, он решил рассказать СМИ о том, что произошло на Днепропетровщине.
Пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты сообщила, что способствует правоохранителям в выяснении причин трагедии. Также происходит коммуникация с родными военнослужащих.
"Отдельно хотим отметить, что попытки врага манипулировать на трагедии, якобы подразделение потеряло боеспособность - напрасны. Ответ от собратьев погибших россияне увидят на поле боя", - говорится в заметке.
В 35-й бригаде призвали не забывать, что именно россияне виноваты в гибели их собратьев и гражданских лиц. Военные также пообещали возмездие за каждого павшего украинского защитника.
Напомним, 1 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по общинам в Днепропетровской области. Позже в ВСУ сообщили, что в результате комбинированного удара страны-агрессора есть погибшие и раненые и среди украинских защитников.
Отметим, ГБР начало досудебное расследование по факту гибели и ранения военных ВСУ в результате вражеского удара по Днепропетровской области.