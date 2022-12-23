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СМИ назвали количество "вагнеровцев" на фронте. Большинство из них - заключенные

Новина українською →
Россия, Пятница 23 декабря 2022 23:27
СМИ назвали количество "вагнеровцев" на фронте. Большинство из них - заключенные Фото: владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Татьяна Зарембо

Среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По оценкам Белого дома, как отмечает The Hill, в настоящее время в Украине находятся 50 тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных из российских тюрем.

"Для нас совершенно очевидно, что ЧВК "Вагнер" становится конкурирующим центром власти для российской армии и других российских министерств", - прокомментировал эти данные координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин и другие чиновники компании вербовали осужденных из тюрем для боевых действий на передовой, поскольку сталкиваются с проблемами вербовки среди других россиян.

"Некоторые из этих заключенных имеют серьезные заболевания", - добавил он.

Кроме того, Кирби отметил, что Пригожин тратит более 100 млн долларов в месяц на финансирование операций "вагнеровцев" в Украине, а его частная армия воюет вместе с российскими войсками. При этом представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что Пригожин мотивирован желанием влияния на ситуацию в России и его отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным.

Недавно РБК-Украина сообщало, что США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнер".

Напомним, что ЧВК "Вагнер" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.

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