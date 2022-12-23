СМИ назвали количество "вагнеровцев" на фронте. Большинство из них - заключенные

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

По оценкам Белого дома, как отмечает The Hill, в настоящее время в Украине находятся 50 тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных из российских тюрем.

"Для нас совершенно очевидно, что ЧВК "Вагнер" становится конкурирующим центром власти для российской армии и других российских министерств", - прокомментировал эти данные координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, владелец "Вагнера" Евгений Пригожин и другие чиновники компании вербовали осужденных из тюрем для боевых действий на передовой, поскольку сталкиваются с проблемами вербовки среди других россиян.

"Некоторые из этих заключенных имеют серьезные заболевания", - добавил он.

Кроме того, Кирби отметил, что Пригожин тратит более 100 млн долларов в месяц на финансирование операций "вагнеровцев" в Украине, а его частная армия воюет вместе с российскими войсками. При этом представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что Пригожин мотивирован желанием влияния на ситуацию в России и его отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным.