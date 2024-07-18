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СМИ написали об отходе ВСУ из Крынок. Военные говорят, что "ситуация не так критична"

Фото: ситуация в районе Крынок (иллюстративное фото facebook.com/118ombr)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские войска продолжают держать оборону в районе населённого пункта Крынки. Сейчас ситуация на данном направлении иная, чем ее интерпретируют некоторые медиа и блоггеры.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ситуация немного не так критична как ее интерпретируют некоторые медиа и блоггеры. По этому поводу должен сказать, что ключевой наш месседж такой: Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра. В частности, и в районе населенного пункта Крынки", - подчеркнул Лиховой.

В то же время спикер отметил, что и в самом деле большинство основных позиций украинских войск в этой деревне вследствие интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия противника полностью разрушены.

"И сама деревня просто превратилась в груду камней, она полностью уничтожена вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт, это место в котором фактически невозможно держать оборону", - информирует Лиховой.

Он отметил, что, несмотря на это, украинские защитники и дальше находятся и на определенных позициях, и на плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери.

"То есть, кроме Кринок, есть другие плацдармы и работа на левобережье Днепра продолжается", - отмечает спикер ОСУВ "Таврия".

Текущая ситуация и потери РФ

По его словам в районе Крынок за вчера отбиты 4 атаки противника. Всего на левобережье Херсонской области произошло 5 боевых столкновений. За вчерашние сутки потери позиций не допущены.

Противник успеха не имел, а свои атаки он осуществляет новыми пехотными группами силами в 1 пехотное отделение без использования бронетехники и другой тяжелой техники.

На вопрос, сколько потерь понесла армия РФ при попытке взять данную позицию, Лиховой отметил, что потери за тот период, в который украинские войска удерживают этот плацдарм на левобережье Днепра, с октября прошлого года еще предстоит публиковать.

"Но потери россиян, если брать по технике, то они в разы, возможно, в 4-5 раз выше, чем потери наших защитников", - сказал он.

Бои в районе Крынок

Напомним, 17 июля российские источники заявили, что ВСУ отошли с позиций в Крынках на восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя ISW не получила подтверждения этим заявлениям.

Перед этим в отчетах ISW сообщалось, что в районе Крынок также продолжались бои 15 и 16 июля, но без подтвержденных изменений на линии фронта.

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