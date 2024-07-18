ЗМІ написали про відхід ЗСУ з Кринок. Військові кажуть, що "ситуація не така критична"

"Ситуація трохи не така критична як її інтерпретують деякі медіа і блогери. З цього приводу маю сказати, що ключовий наш меседж такий: Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра. Зокрема і в районі населеного пункту Кринки", - наголосив Лиховій.

Водночас речник зазначив, що й насправді більшість основних позицій українських військ в цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника вщент зруйновані.

"І саме село просто перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт, це місце в якому фактично неможливо тримати оборону", - інформує Лиховій.

Він зауважив, що попри це українські захисники й надалі перебувають і на визначених позиціях, і на плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат.

"Тобто, крім Кринок, маємо інші плацдарми і робота на лівобережжі Дніпра продовжується", - зазначає речник ОСУВ "Таврія".

Поточна ситуація та втрати РФ

За його словами в районі Кринок за вчора відбито 4 атаки противника. А загалом на лівобережжі Херсонської області відбулося 5 бойових зіткнень. За вчорашню добу втрат позицій не допущено.

Противник успіху не мав, а свої атаки він здійснює новими піхотними групами силами до 1 піхотного відділення без використання бронетехніки та іншої важкої техніки.

На питання, скільки втрат понесла армія РФ при спробі взяти дану позицію, Лиховій зазначив, що втрати за той період в який українські війська утримують цей плацдарм на лівобережжі Дніпра з жовтня минулого року ще потрібно публікувати.

"Але втрати росіян, якщо брати по техніці, то вони в рази, можливо, в 4-5 разів вищі, ніж втрати наших захисників", - сказав він.