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ЗМІ написали про відхід ЗСУ з Кринок. Військові кажуть, що "ситуація не така критична"

Фото: ситуація в районі Кринок (ілюстративне фото facebook.com/118ombr)
Автор: Ярослава Борзова

Українські війська продовжують тримати оборону в районі населеного пункту Кринки. Наразі ситуація на даному напрямку є іншою, ніж її інтерпретують деякі медіа та блогери.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням ефір телемарафону.

"Ситуація трохи не така критична як її інтерпретують деякі медіа і блогери. З цього приводу маю сказати, що ключовий наш меседж такий: Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра. Зокрема і в районі населеного пункту Кринки", - наголосив Лиховій.

Водночас речник зазначив, що й насправді більшість основних позицій українських військ в цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника вщент зруйновані.

"І саме село просто перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт, це місце в якому фактично неможливо тримати оборону", - інформує Лиховій.

Він зауважив, що попри це українські захисники й надалі перебувають і на визначених позиціях, і на плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат.

"Тобто, крім Кринок, маємо інші плацдарми і робота на лівобережжі Дніпра продовжується", - зазначає речник ОСУВ "Таврія".

Поточна ситуація та втрати РФ 

За його словами в районі Кринок за вчора відбито 4 атаки противника. А загалом на лівобережжі Херсонської області відбулося 5 бойових зіткнень. За вчорашню добу втрат позицій не допущено.

Противник успіху не мав, а свої атаки він здійснює новими піхотними групами силами до 1 піхотного відділення без використання бронетехніки та іншої важкої техніки. 

На питання, скільки втрат понесла армія РФ при спробі взяти дану позицію, Лиховій зазначив, що втрати за той період в який українські війська утримують цей плацдарм на лівобережжі Дніпра з жовтня минулого року ще потрібно публікувати.

"Але втрати росіян, якщо брати по техніці, то вони в  рази, можливо, в 4-5 разів вищі, ніж втрати наших захисників", - сказав він.

Бої в районі Кринок

Нагадаємо, 17 липня російські джерела заявили, що ЗСУ відійшли з позицій у Кринках на східному (лівому) березі Херсонської області, хоча ISW не отримала підтвердження цим заявам.

Перед цим у звітах ISW повідомлялось, що в районі Кринок також тривали бої 15 і 16 липня, але без підтверджених змін на лінії фронту.

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Війна Росії проти України