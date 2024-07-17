Позиционные бои идут на многих направлениях, враг продвинулся под Авдеевкой: карты ISW

На фронте в Украине позиционные бои продолжались на многих направлениях. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов к северо-западу от Авдеевки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 16 июля продолжали атаки на север и северо-восток от Харькова, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики атаковали возле Глубокого и в Волчанске 15 и 16 июля.

Российские "военкоры" 16 июля заявили, что украинские военные контратаковали под Глубоким.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ 16 июля продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, но без никакого подтвержденного продвижения.

Российский блогер утверждал, что Воздушно-космические силы РФ обстреливают украинские мосты через реку Гнилицу к западу от Купянска, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение ВСУ в районе Купянска.

В механизированном батальоне ВСУ, действовавшем на Сватовском направлении, сообщили, что недавно отбили российскую атаку размером во взвод, во время которой оккупанты пытались приблизиться к позициям ВСУ на багги типа квадроциклов.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжают атаковать в направлении реки Жеребец к западу от Макеевки, но в основном классифицировали саму Макеевку как спорную серую зону.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ атаковали в районе Синковки и Петропавловки, около Степной Новоселовки, Песчаного, Берестового, вблизи Стельмаховки, возле Андреевки, Макеевки и Невского.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики 16 июля продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Оккупанты вели наступательные действия в районе Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Спорного, Переездного и Раздолевки 15 и 16 июля.

Войска РФ 16 июля продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений на фронте не последовало. Также оккупанты вели штурмы вблизи Григоровки и около Клещиевки 15 и 16 июля.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что украинские силы отразили российский штурм возле Опытного 16 июля. При этом в ISW отмечают, что это, вероятно, касается неудачной наступательной деятельности РФ в направлении Клещиевки.

Сообщается, что 16 июля российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись вдоль улицы Петра Великого в восточной Дружбе и на глубину до 300 метров на северной окраине Дружбы, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали наступательные действия под Торецком, около Северного и Нью-Йорка 15 и 16 июля.

Российские захватчики продвинулись северо-западнее Авдеевки и продолжили наступательные действия в этом районе 16 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 июля, показывают, что оккупанты продвинулись в северо-западной части Новоселовки Первой.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также продвигались в пределах юго-западной Новоселовки Первой, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись на запад в полях к востоку от Лозоватского, а российские блогеры рассказывали, что войска РФ также продвинулись в этом общем районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, указывают на то, что захватчики продвинулись вдоль полосы северо-западнее Архангельского (к северо-западу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также продвинулись северо-западнее Новоалександровки и Евгеньевки.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районах Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Новоселовки Первой, Лозоватского, возле Уманского и Яснобродовки, а также возле Карловки 15 и 16 июля.

Войска РФ 16 июля продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но без подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжали продвигаться в северной части Красногоровки, и якобы захватили около 90% населенного пункта.

Оккупанты продолжали наступательные операции в районе Красногоровки и Георгиевки и в районе Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

Войска РФ продолжали 15 и 16 июля наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил 16 июля российские подразделения с якобы захватом Урожайного, хотя в ISW не получили подтверждения того, что оккупанты полностью захватили населенный пункт.

"Южная ось"

Бои продолжались 15 и 16 июля на западе Запорожской области в районе Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Также продолжались бои 15 и 16 июля на левом берегу Херсонской области в районе Крынок, но без подтвержденных изменений на линии фронта.

Спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что последний катер Черноморского флота РФ покинул оккупированный Крым 15 июля, а 16 июля катер прибыл в Новороссийск Краснодарский край.

Он также отметил, что в оккупированном Крыму до сих пор находятся российские небоевые корабли снабжения.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 16 июля сообщили, что в течение суток на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Добавим, как сообщил РБК-Украина источник, РФ уже теряет свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.