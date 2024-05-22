СМИ сообщают об обысках в НАБУ. В САП объяснили ситуацию

В среду, 22 мая, в СМИ появилась информация, что Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с Нацполицией пришли с обысками к сотруднику Национального антикоррупционного бюро. В САП прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Что предшествовало

Как сообщают СМИ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители Национальной полиции 22 мая проводят обыски у сотрудника Национального антикоррупционного бюро в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле по "большому строительству".

Следственные действия происходят у детектива НАБУ Валерия Полюги и фигуранта дела - экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе.

Основанием для обысков является разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "большому строительству".

Что говорят в САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось.

В то же время, там подтвердили, что САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК Украины о возможном совершении уголовных правонарушений сотрудниками Бюро.

Соответствующее производство начато после служебной записки разоблачителя - сотрудника НАБУ.

"Заметим, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось. В указанном уголовном производстве производился обыск исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений", - отметили в САП.

Там добавили, что обыск был привлечен Нацполицией из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. У работников Национальной полиции нет и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований.