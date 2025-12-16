СМИ написали об аресте канадского разведчика якобы за помощь Украине

Робара арестовали еще на прошлой неделе. Его обвинили по нескольким эпизодам, связанным с передачей особо чувствительных государственных секретов иностранной стороне. Однако публично не сообщалось, какой именно стране он передавал секретную информацию.

Неназванный источник сообщил изданию, что опытный офицер разведки пытался помочь Украине в войне с Россией.

На судебном заседании в понедельник, 15 декабря, главный уорент-офицер Робар был освобожден из военной тюрьмы на строгих условиях. Среди условий освобождения - сдача обычного и специального государственных паспортов, а также запрет на любые контакты с посольством или официальными лицами страны, которой он, как утверждается, передавал военную разведывательную информацию.

Военный прокурор Макс Рид и адвокат защиты Карлос Да Круз сообщили суду, что действия обвиняемого не представляют той серьезной угрозы национальной безопасности, которую создавал бывший сотрудник разведки Канадских вооруженных сил Джеффри Делайл. Делайла в 2012 году обвинили в передаче секретов России и приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Военный прокурор во время судебного заседания отметил, что угрозы бегства Робара нет и подозреваемый и "не был мотивирован личной или финансовой выгодой либо желанием причинить вред".

Майор Рид сообщил, что в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года Робар общался с неназванным лицом, работавшим на иностранную разведывательную службу, по поводу проекта, который касался "нетрадиционной деятельности с использованием чувствительных методов". Этот проект не мог быть реализован без одобрения старших командиров, которое так и не было получено.

Прокурор добавил, что в сентябре 2024 года главный уорент-офицер Робар встретился с иностранной стороной за границей, что "было сделано без разрешения". Он также установил прямые отношения с разведслужбой этой страны, которые также не были санкционированы.

Робар служит офицером контрразведки с 2019 года и офицером разведки с 2007 года. Контрразведка занимается защитой чувствительной информации и противодействием иностранному шпионажу, тогда как разведчики собирают информацию.