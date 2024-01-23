СМИ узнали о предложениях Польши и стран Балтии по 13-му пакету санкций против РФ

Польша и страны Балтии подготовили новые предложения по санкциям ЕС против России. К ним относятся запрет на импорт СПГ и запрет на импорт алюминия из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Отмечается, что предложение Польши и стран Балтии, кроме введения запрета на импорт СПГ и алюминия из России, вводит ряд других решений, направленных на сдерживание экономического и технологического развития России.
Под санкции ЕС должны попасть:
Польша и страны Балтии также хотят, чтобы новый пакет санкций охватывал и Беларусь. Идея заключается в том, чтобы не дать России обойти ограничения ЕС с помощью Минска.
Предложения будут включены в переговоры в рамках 13-го пакета санкций Евросоюза против России.
Напомним, Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.
Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13 пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.
Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.
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