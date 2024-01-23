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ЗМІ дізналися про пропозиції Польщі та країн Балтії щодо 13-го пакета санкцій проти РФ

Архівне фото: ЗМІ дізналися про пропозиції Польщі та країн Балтії щодо 13-го пакета санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Польща і країни Балтії підготували нові пропозиції щодо санкцій ЄС проти Росії. До них належать заборона на імпорт СПГ і заборона на імпорт алюмінію з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що пропозиція Польщі та країн Балтії, крім введення заборони на імпорт СПГ і алюмінію з Росії, запроваджує низку інших рішень, спрямованих на стримування економічного і технологічного розвитку Росії.

Які пропозиції внесли країни Балтії та Польща

Під санкції ЄС мають потрапити:

  • заборона на передачу знань;
  • наукове співробітництво та фінансування досліджень у Росії; 
  • подальші заходи щодо боротьби з обходом санкцій з боку РФ; 
  • посилення санкцій в авіаційній сфері; розширення списку забороненої продукції, використовуваної при виробництві дронів. 

Санкції мають торкнутися не тільки РФ

Польща і країни Балтії також хочуть, щоб новий пакет санкцій охоплював і Білорусь. Ідея полягає в тому, щоб не дати Росії обійти обмеження ЄС за допомогою Мінська.

Пропозиції будуть включені в переговори в рамках 13-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. 

13-й пакет санкцій

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій , який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13 пакету у санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній зажадав тижнів переговорів, зазначає Bloomberg.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить до товарів, щодо яких може бути введено ембарго в рамках 13-го пакету санкцій ЄС.

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