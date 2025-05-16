Зеленский: если делегация Путина в Стамбуле - только театр, мир должен отреагировать

Президент Владимир Зеленский хочет реакции от мира, если делегация мелких чиновников, которую отправил российский диктатор Владимир Путин на переговоры с Украиной в Стамбуле, окажется лишь театром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе была реальная возможность принять шаги для завершения войны, если бы Путин не побоялся прибыть в Турцию.

Зеленский отметил, что был готов к личной встрече то ли в Анкаре, то ли в Стамбуле с диктатором, чтобы решить все существенные проблемы. Но Путин не согласился, а в Стамбул от России прибыла делегация низкого уровня. Как отметил президент, ни один член этой делегации не принимает решений в России.

"Несмотря на это я отправил нашу команду в Стамбул под председательством министра обороны с надеждой, что хоть что-то будет решено. Наш основной приоритет - это полное и безусловное прекращение огня. Чтобы прекратились убийства и была создана основа для дипломатии прежде всего. И российские представители в Стамбуле даже не могут пойти на это прекращение огня, которое, очевидно, является первым необходимым шагом. И из этого очевидно, что Путин продолжает подрывать основы демократии и дипломатии", - сказал он.



Зеленский подчеркнул, что украинская делегация в Стамбуле имеет полномочия принимать решения. Президент добавил, что Россия отправила в Турцию почти тех же лиц, как и в 2022 году. По его мнению, из этого видно, что Россия не изменила свой базовый подход.

"Они делают много заявлений, угроз, но это ничего не решает. Они делают все возможное для того, чтобы превратить эту встречу в Стамбуле в нечто пустое, как и в 2022-м году. Не мы и не западные лидеры препятствуют этому процессу. Россияне отправляют людей без полномочий на переговоры. И именно это разрушает суть дипломатии. Если окажется, что российская делегация - это просто театр, тогда мир должен отреагировать. Должна быть мощная реакция", - заявил Зеленский.

Украинский президент считает, что ответом на поступок Путина должны быть санкции против энергетического сектора и банков РФ. Зеленский подчеркнул, что нужно продолжать наращивать давление, пока не будет достигнут реальный прогресс.

"Украина готова предпринимать все реалистичные шаги, чтобы закончить эту войну. И нам нужно полное прекращение убийств, чтобы дать реальный шанс дипломатии", - отметил он.

Второй шаг к миру

Зеленский также отметил, что другой необходимый шаг - это выстроить хотя бы минимальный процесс доверия в процессе переговоров. По его словам, это можно сделать через обмен военнопленных, возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ, а также освобождение гражданских.

"Нам нужно также четко определить какие проблемы надо решить на уровне лидеров, а не на низшем уровне. Мы все действительно знаем кто принимает решения в России", - добавил Зеленский.