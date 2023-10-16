СМИ узнали, как РФ кораблями может возить оружие из КНДР для войны в Украине

Корабли РФ с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из Северной Кореи. Они доставляли их в военный порт на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В сети появились спутниковые фото, проанализированные специалистами лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований. По словам специалистов, в течение двух последних месяцев корабли РФ, связанные с военно-транспортными сетями, собирали грузы из Северной Кореи. Они перевозили их и доставляли в военный порт России.

Британские специалисты считают, что операция между Россией и Северной Кореей является "более регулярной, масштабной и продолжительной". В частности, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в середине августа два грузовых судна под российским флагом "Ангара" и "Мария" начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке РФ.

С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.

В то же время, данные сайта Marine Traffic свидетельствуют, что российские корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, таким образом скрывая свое местонахождение.

"Несмотря на то, что невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица", – пишет WP.

Приблизительно в то время начались поставки из КНДР, на складе боеприпасов в российском Тихорецке, недалеко от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены в последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI считают, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами из Раджана в Дунай.

Встреча Путина и Ким Чен Ина

Встреча двух диктаторов прошла во время ежегодного Восточного экономического форума. Они должны договориться о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе, и артиллерийских боеприпасов.

По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение , хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил , что подтверждения этой информации пока нет.

По состоянию на утро 12 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын утром уже прибыл в РФ – его поезд увидели на пограничной станции Хасан.

Детальнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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