ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СМИ узнали, как РФ кораблями может возить оружие из КНДР для войны в Украине

Понедельник 16 октября 2023 17:07
UA EN RU
СМИ узнали, как РФ кораблями может возить оружие из КНДР для войны в Украине Иллюстративное фото: Россия кораблями возит вооружение из Северной Кореи (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Корабли РФ с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из Северной Кореи. Они доставляли их в военный порт на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В сети появились спутниковые фото, проанализированные специалистами лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований. По словам специалистов, в течение двух последних месяцев корабли РФ, связанные с военно-транспортными сетями, собирали грузы из Северной Кореи. Они перевозили их и доставляли в военный порт России.

СМИ узнали, как РФ кораблями может возить оружие из КНДР для войны в Украине

Британские специалисты считают, что операция между Россией и Северной Кореей является "более регулярной, масштабной и продолжительной". В частности, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что в середине августа два грузовых судна под российским флагом "Ангара" и "Мария" начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке РФ.

С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.

СМИ узнали, как РФ кораблями может возить оружие из КНДР для войны в Украине

В то же время, данные сайта Marine Traffic свидетельствуют, что российские корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, таким образом скрывая свое местонахождение.

СМИ узнали, как РФ кораблями может возить оружие из КНДР для войны в Украине

"Несмотря на то, что невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица", – пишет WP.

Приблизительно в то время начались поставки из КНДР, на складе боеприпасов в российском Тихорецке, недалеко от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены в последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI считают, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами из Раджана в Дунай.

Встреча Путина и Ким Чен Ина

Встреча двух диктаторов прошла во время ежегодного Восточного экономического форума. Они должны договориться о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе, и артиллерийских боеприпасов.

По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение , хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил , что подтверждения этой информации пока нет.

По состоянию на утро 12 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын утром уже прибыл в РФ – его поезд увидели на пограничной станции Хасан.

Детальнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северная Корея КНДР Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока