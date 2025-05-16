СМИ узнали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

Директор по планированию политики Государственного департамента США Майкл Энтон будет представлять Вашингтон на переговорах в Стамбуле. Однако госсекретарь Марко Рубио также прибыл в Стамбул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание, ссылаясь на спикера Госдепартамента, отмечает, что именно Майкл Энтон будет представлять США на украинско-российских переговорах в Стамбуле. Однако Reuters не уточняет, в переговорах с какой стороной чиновник Госдепа будет участвовать.
Между тем AFP и BBC сообщают, что государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Ранее он заявлял, что не будет участвовать в переговорах Украины и РФ из-за низкого уровня российской делегации.
AFP со ссылкой на турецкие источники, пишет, что представители США проведут отдельные встречи с Украиной и Турцией с одной стороны, а также с россиянами.
Корреспондент BBC Том Бейтман, который прибыл в Стамбул вместе с Рубио, отмечает, что настроение американской делегации "довольно мрачное".
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле должны состояться переговоры Украины и РФ. Накануне президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской команды, ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
Состав российской делегации вызывает сомнения. Российский диктатор Владимир Путин не приехал на встречу с Зеленским 15 мая, но направил в Турцию чиновников низкого уровня. Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский, который был участником переговоров в 2022 году.
Турецкое издание Anadolu написало, что сегодня запланированы переговоры в формате Украина - США - Турция, а затем Украина - Россия - Турция.
Подробнее о переговорах Украины и РФ в Стамбуле - читайте в нашем материале.
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