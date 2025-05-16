СМИ узнали, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

Издание, ссылаясь на спикера Госдепартамента, отмечает, что именно Майкл Энтон будет представлять США на украинско-российских переговорах в Стамбуле. Однако Reuters не уточняет, в переговорах с какой стороной чиновник Госдепа будет участвовать.

Между тем AFP и BBC сообщают, что государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Ранее он заявлял, что не будет участвовать в переговорах Украины и РФ из-за низкого уровня российской делегации.

AFP со ссылкой на турецкие источники, пишет, что представители США проведут отдельные встречи с Украиной и Турцией с одной стороны, а также с россиянами.

Корреспондент BBC Том Бейтман, который прибыл в Стамбул вместе с Рубио, отмечает, что настроение американской делегации "довольно мрачное".